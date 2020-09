Jasnowidz Jackowski o konflikcie między Azerbejdżanem a Armenią: "Zaczyna się coś niedobrego, co być może trudno to będzie zahamować"

Wojna między Armenią a Azerbejdżanem. Są ofiary wśród cywilów. Eskalacja konfliktu nie jest zaskoczeniem. Od kilku tygodni wiele wypowiedzi i działań władz tego kraju oraz sprzymierzonej z nim Turcji wskazywały na przygotowania do wojny. Bardzo niepokojąca jest także niejednoznaczna postawa Rosji.

Jasnowidz Jackowski zabrał głos w sprawie konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią

Konflikt na gorąco skomentował wczoraj wieczorem jasnowidz Krzysztof Jackowski w specjalnym wydaniu vloga "Konflikt Azerbejdżan Armenia to PRELUDIUM - Jasnowidz Jackowski u Atora Analiza Przepowiednia Polski" na kanale "Wideoprezentacje".

Słynny jasnowidz w rozmowie z opiniotwórczym vlogerem Krzysztofem Woźniakiem powiedział między innymi:

" Trzeba brać pod uwagę, że ta zaraza i szkolenie nas, coraz bardziej przekonują, że byliśmy ćwiczeni do pewnego porządku, do pewnego ładu, do dyscypliny, uwagi na siebie nawzajem, bo jesteśmy na siebie zdani jeśli byłoby to na "W" (Na YouTube istnieje lista zakazanych słów/zwrotów. Nie wolno używać m.in. słowa "wojna" przyp. Redakcji). "

Jak informuje Agencja Reutera:

" W niedzielę, 27 września 2020 władze Górskiego Karabachu poinformowały, iż 16 jego żołnierzy zginęło, a ponad 100 zostało rannych w wyniku ataku powietrznego i artyleryjskiego sił Azerbejdżanu. W poniedziałek władze separatystycznej enklawy zwiększyły bilans ofiar śmiertelnych w swoich siłach o 15 żołnierzy. W związku z narastającym konfliktem z Turcją Grecja od jakiegoś czasu rozbuduje swoje siły zbrojne, inwestuje w programy obronne, sprzęt i personel wojskowy. "

Krzysztof Jackowski skomentował sprawę przerażającymi słowami:

" Ja uważam, ze to się zaczyna. [...] Przestaje to wyglądać w sposób dziwny, zaczyna w sposób rzeczowy. Zaczyna się coś niedobrego, co być może rozlegnie się bardziej i trudno to będzie zahamować. "

" Ja myślę, że coraz więcej ludzi polityka się nie interesuje. [...] Ludzie to zauważają, że światu grozi poważny globalny konflikt. Tylko przypadek moim zdaniem może do tego nie dopuścić. Jest taki cień możliwości, ponieważ to jest życie. Ja widzę wyraźnie, że to jest punk po punkcie wyraźnie realizowany plan. Obawiam się, że epicentrum tego planu to może być druga połowa października/listopad. "

Jak zauważył prowadzący, Krzysztof Woźniak, w mediach mało się o tym mówi, a dominującym tematem jest Covid-19. Jackowski wyraził również swoją teorię również na ten temat.

" Nie ulega wątpliwości, że jeśli te działania wojenne będą się rozwijać, to jest to plan UWAGA! nie Rosji, nie Chin a plan NATO. Z jakiej przyczyny? Z takiej, że to właśnie kraje NATOwskie zrobiły obostrzenia, zatrzymały gospodarki, skupiają się głównie na maseczkach i innych kwestiach i to właśnie kraje NATOwskie nie podają do ogólnej informacji tego, że istnieje poważne zagrożenie na świecie. Wiadomo, że z takiego konfliktu może wyniknąć coś gorszego, zwłaszcza jeśli Turcja zabiera tam głos. Wniosek z tego taki, że jeśli media nie podają tych informacji jako ważnych, oznacza, że nie mamy na to zwracać uwagę, a plan jest dalej realizowany. "

Źródło: "Wideoprezentacje" Krzysztof Woźniak, Agencja Reutera

