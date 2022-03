Jasnowidz Jackowski o losach Polski. "Roku 2022 nie będziemy mogli porównać do żadnego innego"

Profeta znowu przeraził swoich widzów. W ostatniej wizji dla SE.pl Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą obecnej sytuacji, jak również czegoś, co wydarzy się w najbliższym czasie.

Jasnowidz Jackowski o losach Polski

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiada wielkie zmiany w Polsce. Profeta zobaczył wielki most i próbował zrozumieć, co może to oznaczać. Jasnowidz powiedział także o protestach. Co nas czeka na wiosnę 2022?

Mówię wszystko to, co mi do głowy wejdzie. Wielka akcja na moście. [...] Duży most i dzieje się coś wielkiego na moście. Duży, długi most. Czy most zablokowany przez ludzi? W dużym mieście, albo przy dużym mieście. Oznaczać to może jakieś protesty

- rozpoczął swoją wizję profeta.

Zamykane granice. Nie twierdzę, że wszystkie, ale będą zamykane granice. Stoimy przed czasem, gdzie w niektórych państwach zaczną się masowe protesty, ale one mogą okazać się zwodnicze. [...] Na zasadzie, że będą to protesty po to, żeby w stosunku do nich stworzyć prawo, które będzie prawem restrykcyjnym. Zachodzi więc pytanie, czy te protesty nie będą celowo wzmagane po to, żeby usprawiedliwić prawo, które powstanie przez te protesty. Jeżeli tak by było, to mamy do czynienia z dalszymi krokami ograniczania pewnych praw naszych. Jeszcze w tym roku czekają nas bardzo głębokie kryzysy. Będą braki wielu rzeczy, ja już to mówiłem. [...] Ja to czuję. To będą ewidentne kryzysy. Będzie ewidentny niedobór wielu rzeczy. To się może zacząć latem. Będą rozdawane jakieś rzeczy ludziom. Będą jakieś samochody przyjeżdżać i rozdawać. To będzie akcja rządu. Może mieć to związek z wydarzeniami na świecie, które będą się działy. Też te zamknięcia granic raptowne. Sytuacja w Rosji i na Ukrainie, czyli chodzi o ten punkt przygraniczny, na początku zacznie się lekko uspokajać, po czym nastąpi zaostrzenie.

- powiedział pan Krzysztof.

Jasnowidz Jackowski o tym, co nieuniknione

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Jego zdaniem rok 2022 będzie o wiele gorszy niż 2021! Co się wydarzy jego zdaniem?

Mam takie odczucie, że świat dwa, lub trzy dni będzie czekał w napięciu, co się może wydarzyć. Z powodu czegoś, co się może stać, to może być jakaś prowokacja i dwa, trzy dni nie będą pewne. Świat będzie oczekiwał w tym czasie. Byś może Rosja może coś zrobić z powodu tej prowokacji. [...] Nie stanie się nic. Ale napięcie będzie. To bardzo dziwne. Wtedy, gdy będzie to rozdawanie czegoś na ulicach białe coś w ręku. W tej wizji kojarzy mi się Matusz Morawiecki. Jest lato, stoi gdzieś na ulicy jakieś i mówi o jakimś rozdawaniu. Będzie straszne napięcie, ale się nic nie będzie działo. A napięcie będzie takie, jakby się coś niesamowitego działo. I on coś białego trzyma w ręku. Mówi o czymś białym. Płócienne coś. Ja nie rozumiem, co to jest. Mówię to, co przychodzi do mnie. Będzie budowane napięcie nieadekwatne do sytuacji. To napięcie będzie spowodowane tym, że będą nam mówić, że coś się może za chwilę wielkiego wydarzyć i trzeba się ku temu przygotować. Dziwne. To będzie przygotowywane wszystko. To tak, jakbyśmy się przygotowywali do czegoś, co ma się wydarzyć. Będziemy ostrzegani przed tym. Na przykład: trzeba w szpitalach stworzyć dużo miejsca wolnego na ewentualność. Cały czas mam wrażenie, że to są tylko słowa. Dla nas to będzie nieakceptowalne, nie będziemy chcieli tego przyjąć

- mówi Jackowski.

Ale będą przy tym ludzie też w innych miejscach, którzy będą mówić całkiem co innego ludziom. Takie wiece będą, tacy ludzie, którzy będą mówili dokładnie coś odwrotnego. Rząd, lub rządy, będą mówić, że ci ludzie to są skrajni, że oni wręcz dokonują przestępstwa. Może to się nie będzie działo tylko u nas? Bo w niektórych miejscach, czy państwach będą ludzie aresztowani? To wygląda tak, jakbyś mieli być straszeni słowami. To będą słowa. Za tymi słowami nic nie idzie naprawdę. Roku 2022 nie będziemy mogli porównać do żadnego innego. To będzie coś bardzo dziwnego

- zakończył jasnowidz.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne.

Źródło: SE.pl