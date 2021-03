Jasnowidz Jackowski o nadchodzącej wiośnie 2021. "Przygnębia mnie jakieś przeczucie"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski od jakiegoś czasu zapowiada globalną wojnę. Twierdzi, że pandemia koronawirusa została wykorzystana do nauczenia ludzi posłuszeństwa i jest to "szkolenie i musztra" na wypadek działań zbrojnych.

Jackowski uważa, że nasze zaniepokojenie powinien budzić Bliski Wschód. Jak twierdzi, to właśnie w tym miejscu nastąpią ogromne zmiany, które będą miały poważne następstwa. Niedawno słynny jasnowidz, patrząc na zdjęcie Benjamina Netanjahu, wyczytał w jego głowie przerażające rzeczy. Być może właśnie dlatego wieszcz i tym razem chciał poruszyć tematy polityki i konfliktów zbrojnych.

- zaprezentował żartobliwie temat rozważań Krzysztof Woźniak.

Następnie Jackowski, cytując stronę KiKŚ - Konflikty i katastrofy światowe odniósł się do sytuacji politycznej w Rosji, na Ukrainie, w USA i na Bliskim Wschodzie. Wszystkie doniesienia z tych części świata omówił szczegółowo z Woźniakiem. Analizując sytuację na świecie, jasnowidz nie ma dobrych wieści dla Polski. Jackowski po raz kolejny wspominał o tym, że czekają nas naprawę bardzo trudne czasy.

Problem, który ma Rosja, to jest tylko problem nerwowy w tej chwili. Uważam jednak, że nic nam się nie stanie. Co do Polski to w całej tej sytuacji, która nas czeka (ja powiedziałem to wiele miesięcy temu), czuję, że Polska w pewnym sensie straci suwerenność, chociaż długo się będziemy o tym dowiadywać. My po tym wszystkim może i wyjdziemy w miarę cało, z tego co ma się na świecie zdarzyć. Nie umiem tego nazwać, dlaczego, ale będzie to dla nas mniejszym szokiem, my się z czasem domyślimy, że już nie mamy tej suwerenności.

Zdaniem pana Krzysztofa główne zagrożenie dla pokoju na świecie znajduje się na Bliskim Wschodzie.



Krzysztof Jackowski pozwolił sobie również na bardzo osobistą refleksję.

Ja to na plecach czuję. Wstaję rano, zaczyna się wiosna, cieszę się każdego roku z tej wiosny. To już 58 moja wiosna na tym świecie. I jakoś nie umiem się nią cieszyć w tym roku. Jak rano wstaję, piję herbatę, otwieram okno, słyszę ptaki, to przygnębia mnie jakieś przeczucie. Nie umiem nazwać ci tego, ale ciężko to czuję. Czuje, jakby już nic nie miało wpływu na to, co się wydarzy, nic już nie może tego odepchnąć. A druga rzecz czuję, że to, co przezywany przez tę zarazę to jest już przygnębiające strasznie. To jest piękny czas do tego, co ma dopiero być". W życiu różne rzeczy dzieją się niespodziewanie i mam nadzieję, że coś się zmieni, ale mnie to przytłacza. Czuje to zagrożenie i czuję, że ono jest blisko!

Ja jestem wieszczem, coś tam czuję i mówię, a jak już mówię, to jestem konsekwentny. Nie jest to łatwe. I żebyście drodzy państwo nie brali mnie za analityka - ja jestem jasnowidzem, natomiast rozmawiając z kimś takim jak Krzysztof Woźniak, nie da się mówić wyłącznie przepowiedniami.