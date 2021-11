Jasnowidz Jackowski o nieuchronnym opuszczeniu Polski. "W pewnym momencie będziemy musieli uciekać"

Najbardziej znany polski jasnowidz pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania.

Jasnowidz Jackowski o opuszczeniu Polski

Ty razem Pan Krzysztof kontynuował swoją retorykę dotyczącą faktu, że "przed wielkim konfliktem ludzie będą bali się oddychać". Jasnowidz twierdzi, że będziemy musieli opuścić nasz kraj a miejsca, które wydają mu się bezpieczne to Rumunia i Bułgaria.

Przeraża mnie zdanie, które powiedziałem do mojej córki: "Monika, w pewnym momencie będziemy musieli uciekać. Rumunia i Bułgaria" - przypomniał Jackowski.

W tej chwili następuje oswajanie nas z tzw. napiętą sytuacją na wschodniej granicy. Nic się tam nie dzieje, a my jesteśmy oswajani, ze tam jest punkt napięty. Zwróćmy uwagę, że jeszcze nie tak dawno skupialiśmy się na innych problemach, ale nie na wschodniej polskiej granicy, która miała się spokojnie i nic tam się nie działo. Teraz ta granica jest granicą problematyczną (…). To już jest mowa o czymś więcej: jacyś eksperci mówią nam, że coś się niechybnie zacznie i to kwestia czasu. Ale to jest przyzwyczajanie nas, tylko w jakim celu? Żyjemy w dobie dużej technologii. Żadne z państw, które chciałoby coś zrobić niedobrego, nie afiszowałoby się z tym, nie doprowadzałoby do tego, że portale by o tym bębniły, że "tam może się coś stać" (…). To są pewne znaczniki, które kodują nam sytuację nie do końca prawdziwą w głowach, byśmy wiedzieli, kto jest wrogiem, a kto obrońcą i przyjacielem. Jesteśmy programowani informacyjnie, a to buduje nam światopogląd, jaki mamy mieć zbudowany.

- wyjaśnia najsłynniejszy polski profeta.

Jasnowidz Jackowski o restrykcjach związanych z koronawirusem

Tym razem Jackowski ponownie opowiedział o swoich przeczuciach dotyczących roku 2022 i nawiązał do jednej z poprzednich wizji.

Rząd wstrzymuje się z restrykcjami co do zarazy, ale one będą. Jeżeli w Europie te restrykcje już się zaczęły, a Polska się wzbrania, co podlega dyskusji publicznej, więc jeżeli będą zapowiedziane restrykcje, to jest czas niebezpieczny z innych względów też. Moja wizja sprzed roku: dowiemy się, że nasz kraj się na coś zgodził i będziemy zaskoczeni i rozczarowani

- twierdzi Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o sytuacji ekonomicznej w Polsce

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że nasza przyszłość jawi się w czarnych barwach. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze. Tym razem, po raz kolejny podzielił się swoimi obawami o naszą sytuację ekonomiczną.

Duże osłabienie polskiej złotówki. Będzie się coś działo ze złotówką na tyle, że to będzie odpowiednik odpływu zagranicznego kapitału z naszego kraju. Będzie coraz mniej dostaw drogich rzeczy, trwałych – pojazdów, elektroniki. My będziemy uważali, że to kryzys surowcowy, a to kryzys, w którym producenci się zabezpieczają, by ponieść jak najmniejsze straty. W tej chwili chodzi o produkty wyższej klasy, drogie, technologiczne. Trudność się będzie pogłębiała. Na to wszystko złotówka będzie dostawała łupnia. Waluty obce będą rosły – złotówka będzie słabła. Mam wrażenie, że będziemy widzieli dużą różnicę w krajach „wschodzących”, jak Czechy, Węgry, czy Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia – te kraje, które razem z nami zaczynały przygodę z UE, ich waluty będą mniej słabły. Zauważyły, że nasza waluta będzie mocno spadała, a na spadki te nie będzie wytłumaczenia. Będzie się nam tłumaczyło, że gospodarka ma się dobrze, że wskaźniki są poprawne – a tu mocny spadek pieniądza (...). Kiedy to się zacznie dziać, to pokazuje nam bliskość czegoś, co jest dla mnie bardzo niepokojące i dla Was powinno być.

- mówi jasnowidz Jackowski.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne.

