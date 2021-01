Jasnowidz Jackowski o nowym porządku świata. "Wkradnie się nierząd i dezorganizacja"

Krzysztof Jackowski doznał niedawno kolejnej przerażającej wizji. Jasnowidz zapowiada światowy konflikt, którego skutki będą przerażające!

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne.

Tym razem Jackowski ponownie opowiedział o swoich przeczuciach dotyczących roku 2021 i nastania globalnego konfliktu.

W moim poczuciu to, co zaczyna się dziać, jest obawą, że możemy zostać sami. Kto wie, czy nie zaczyna się ten czas. Nie będzie tak naprawdę od razu wyborów, tylko na jakiś czas powstanie coś, co będzie graniczyło z racją konstytucji. Powstanie jakaś grupa rządząca, nawet nie zastępczy rząd, ale to będzie prawnie bardzo dyskusyjne. Z jakichś względów, być może przez pandemię, nie będzie wyborów, a to będzie zabieg celowy (...). Wydaje nam się, że wszystko jest normalnie, ale nagle może się okazać, że nagle zostaniemy z tym wszystkim sami i zacznie wkradać się nierząd i dezorganizacja.