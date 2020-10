Jasnowidz Jackowski o pandemii koronawirusa w Polsce: "W trakcie 2 tygodni nastąpi załamanie"

W nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego wierzy wielu Polaków. Ludzie tłumnie przybywają pod dom jasnowidza, aby prosić go o pomoc w rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw.

Nie inaczej jest podczas internetowych programów na żywo. Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Wróżbita z Człuchowa jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje" na którym również przekazuje swoje wizje dla Polski i dla świata.

Niestety tym razem Jackowski nie ma dla nas dobrych wieści. W najbliższych tygodniach pandemia koronawirusa będzie coraz silniejsza, a rząd prawdopodobnie zdecyduje się na nowe obostrzenia.

Zdaniem jasnowidza pandemia COVID-19 będzie coraz bardziej przybierać na sile, aż w końcu rząd zdecyduje się wprowadzić surowe restrykcje, jakich jeszcze w Polsce nie było.

Widziałem taki obrazek, gdzie jest mnóstwo kolejek i karetek przed szpitalami zakaźnymi. Wzrost pandemii będzie duży w najbliższym czasie, bardzo duży. To idzie wszystko w kierunku zrobienia trzech bardzo ważnych restrykcji. Nie wykluczam, że w naszym kraju też bardzo szybko zostanie wprowadzony stan wyjątkowy [...] Mówiono, że szkoły prosperują dobrze - ja mam wrażenie, że mimo wszystko, to wszystko runie. "

- opowiada Jackowski.

Jasnowidz Jackowski jest zdania, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, do zwalczania pandemii zostanie wysłane wojsko. Wróżbita z przerażeniem patrzy w przyszłość i obawia się wprowadzenia ostrych obostrzeń, które mogą godzić w wolność obywateli.

"

Premier uruchomi resort wojskowy i wojska będzie dużo. Teraz ta sytuacja jest jeszcze kontrolowana, także ja uważam, że w kwestii dwóch tygodni nastąpi takie załamanie, że będzie bardzo dużo wojska. Dojdzie do takiej sytuacji, że w niektórych rejonach Polski przemieszczanie się będzie musiało być uzasadnione [...] Rzeczywiście, jeżeli rząd wprowadziłby stan wyjątkowy, to wojsko będzie jak najbardziej potrzebne i na miejscu [...] Dojdzie do sytuacji, w której pan premier da resortowi obrony, czyli wojska, nadzwyczajną władzę decyzyjną. To będzie cwane, ponieważ restrykcje będą naprawdę niekonstytucyjne chwilami, ale nie będzie decydowała o tym władza, tylko resort wojska. [...] Nie rząd będzie za to odpowiedzialny, tylko resort wojska. "