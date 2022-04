Jasnowidz Jackowski o przełomie kwietnia i maja. "Część naszego kraju będzie w wielkiej panice"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podczas ostatniej wizji wrócił do poprzednich przepowiedni, w których widział Polskę podzieloną na trzy części. Jasnowidz wieszczy tym razem ogromną panikę i ostrzega przed zbyt pochopnymi decyzjami.

Jasnowidz Jackowski o wielkiej ucieczce

Jak przekonuje profeta, już wkrótce czeka nas coś przerażającego. Najsłynniejszy polski jasnowidz twierdzi, że wielu z nas będzie uciekać ze swoich domów. Jackowski kontynuuje swoją retorykę dotyczącą globalnego konfliktu, który zawisł nad światem. Czego możemy się zatem spodziewać?

Zwróćcie uwagę, moja wizja z 2020 roku, kiedy powiedziałem rzecz następującą: jeżeli Polska w przyszłej wojnie, to było, gdy była pandemia, to widzę wąski wschodni pasek granicy odcięty od reszty kraju. I wtedy był po roku stan wyjątkowy z powodu uchodźców, którzy przechodzili przez granicę białoruską. Byli tam podobno dowożeni no i był spory bałagan z tym związany. Potem nie miałem poczucia, żeby w Polsce miały się dziać jakieś dantejskie sceny, żeby Polska miała podzielić los Ukrainy. Obym miał rację i oby Bóg na to łaskawie spojrzał, żeby tak było

– twierdzi pan Krzysztof.

Trzeba się przygotować na to, że prawdopodobnie stanie się, na Ukrainie, coś takiego, że my, a może część naszego kraju będzie w wielkiej panice. Musimy brać pod uwagę, że to panika może też spowodować nasz częściowy exodus, dobrowolny. [...] Mam odczucie, że panika powstanie niebywale na wyrost. Tak mocno, że ludzie zaczną masowo reagować. Nie mogę nikomu odradzić takiej reakcji, chcę poradzić, żebyście do ostatniej chwili nie opuszczali swoich miejsc zamieszkania. Opuszczenie kraju, to częściowe, będzie niepotrzebne. Być może będą jakieś siły, którym będzie na tym zależeć, żeby taką panikę wywołać. Jeśli by zaskutkowała, ktoś mógłby mieć satysfakcję. [...] Ucieczka taka będzie błędem

– mówi Jackowski.

Jasnowidz Jackowski ostrzega przed przełomem kwietnia i maja

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków twierdzi, że część naszego kraju stanie się poligonem. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Tak źle jeszcze nie było!

Dwa lata temu mówiłem państwu o tym, że wschodnia część Polski będzie jak poligon, będzie dużo wojska. Może to być tak, że ludzie, widząc potężne ilości wojska, będą obawiali się konfrontacji, że może do czegoś dojść. [...] mówiłem, że nasz rząd się na coś zgodzi, a my się o tym dowiemy, jak wejdzie w życie. Ludzie mogą mieć pretensje, ale to nikogo już nie będzie obchodziło. Jeżeli Rosja nie dogada się z Ukrainą, a Ukraina z Rosją, to Rosja ma już ostatni czas na taką barbarzyńską samowolę na Ukrainie. Świat bierze pod uwagę, czuję mocno, konfrontację bardzo poważną. Jeśli do takiej by doszło, Rosja będzie w jeszcze gorszej sytuacji niż reszta świata. [...] Trzy państwa w Europie, które się zaczną czemuś sprzeciwiać. Dwa poczułem, trzeciego nie poczułem: Niemcy i Francja. Zaczną się sprzeciwiać w stosunku do tego co się teraz dzieje. Nie umiem tego głębiej powiedzieć. [...] Będą zastanawiały się, czy nie wycofać się z czegoś, o czym my jeszcze nie wiemy, a oni, jako rząd, wiedzą

– wieszczy jasnowidz.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji.

