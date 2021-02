Jasnowidz Jackowski o roku 2021. "Moim zdaniem rząd PiS podda się dymisji"

W swoich ostatnich wizjach ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, stale ostrzega przed rokiem 2021. Zdaniem Jackowskiego od marca w Polsce zaczną się protesty na ulicach, a ich kulminacja nastąpi w maju.

W wakacje PiS może się rozpaść, a władza w kraju trafi w ręce rządu tymczasowego. Nastąpi również kryzys ekonomiczny, na który powinniśmy się przygotować.

Od dłuższego czasu mówiłem, że moim zdaniem rząd PiS podda się dymisji, rozleci się, uważam, że nie doczeka następnych wyborów. Mówię to apolitycznie. Tak czułem tuż po wyborach. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że zwróćmy uwagę, ze w samym styczniu, tak, jak trzy rzeczy, które są ciekawe i dają do myślenia na przyszłość. Co się dzieje w Holandii? Poważne zamieszki, godzina policyjna. Rząd z premierem poddał się do dymisji. Coś się dzieje. Premier Włoch poddaje się do dymisji. Nic to jeszcze wielkiego nie znaczy, co jakiś czas, jakiś rząd poddaje się do dymisji, choć nie jest to nagminna kwestia. Mam wrażenie, że kryzysów politycznych w Europie będzie więcej, dlatego, że cała sytuacja, która się dzieje, ktoś powie, że jest zaraza, więc gospodarki padają, jest kryzys, niektóre rządy nie wytrzymują, wycofują się. Tak może być, ale w moim poczuciu, to, co zaczyna się dziać, jest możliwością, obawą o to, że rzeczywiście możemy zostać sami. Ja już to mówiłem, ale przypomnę. Za jakiś czas powstanie coś, co będzie graniczyło z racją konstytucji. Powstanie jakiś, nawet niezastępczy rząd. To będzie okresowa grupa rządząca, ale to będzie prawnie bardzo dyskusyjne. względów, może ze względu na zarazę, nie będzie od razu przeprowadzić wyborów. W moim przeczuciu będzie to zabieg celowy.