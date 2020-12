Jasnowidz Jackowski o roku 2021: "Najgorsze dopiero przed nami"

Wizja jest kontynuacją przerażanej przepowiedni na rok 2021, którą jasnowidz podzielił się jakiś czas temu na swoim kanale. Niestety słynny wróżbita nie ma dla nas dobrych wieści

Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze.

- twierdzi najsłynniejszy polski wróżbita.

Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym przerażeniem wysłuchało kolejnej prognozy na nadchodzące miesiące.

- powiedział w zadumie Krzysztof Jackowski.

Krzysztof Jackowski miał również bardzo złe przeczucia dotyczące kwestii nastrojów społecznych w 2021 roku. Jego zdaniem świat zaleje fala protestów, które będą bardzo brutalnie tłumione. Zdaniem wieszcza obowiązujące obecnie restrykcje mają być utrzymane przez ponad 3 lata. Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii i skutkami pandemii koronawirusa. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze.

To będzie trwało. Obostrzenia będą obowiązywały. Będą restrykcje. 3,5 roku. W marcu będzie pierwszy rok. W ciągu 2,5 roku wiele się wydarzy. Utracimy wiele wolnościowych praw. Cała ta sytuacja to jest światowy konflikt. Ja dziś to państwu mówię, że ciężko ocenić sytuację, jakąś historyczną chwilę, jeżeli w niej żyjemy, uczestniczymy. Jak to się skończy, możemy powiedzieć: to była tylko pandemia, lub 2020 rok to był pierwszy rok dziwnego konfliktu, lub to, co się działo w 2020, to był pierwszy rok dziwnego konfliktu, który zaczął się od obostrzeń, od dziwnych sytuacji w świecie. Niezrozumiałych przez nas [...]. W 2021 roku doświadczymy jeszcze czegoś, jak syreny ostrzegawcze, jak w państwach, które ostrzegają, że może nastąpić jakieś zagrożenie, nalot. Nie twierdzę, że to nad Całą Europą będzie. To będzie rok znacznie gorszy od obecnego. Do końca jeszcze bardzo daleko, o końcu możemy mówić w połowie roku 2023.