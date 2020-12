Jasnowidz Jackowski o roku 2021: "Polska znajdzie się w bardzo złej sytuacji"

To już szósta przepowiednia jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego dotycząca 2021 roku. Sprawdźcie, co nas czeka już za kilka tygodni!

Krzysztof Jackowski wieszczy, że nasza przyszłość jawi się w czarnych barwach. Nie inaczej było 9 grudnia 2020 gdy ulubiony jasnowidz Polaków opowiedział w programie "Wideoprezentacje" o swoich przeczuciach dotyczących Polski i Europy.

Demontaż Unii Europejskiej znaczenie się od Włoch

Już na wstępie Jackowski zapowiedział, że wizja jest kontynuacją przerażanej przepowiedni na rok 2021. Tym razem prócz zapowiedzi, co się wydarzy w nadchodzącym roku, wieszcz opowiedział o sytuacji w Polsce i Unii Europejskiej. Niestety słynny wróżbita nie ma dla nas dobrych wieści. Wiele czasu poświecił również przepowiedni o szczepionce na koronawirusa.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Podczas ostatniego spotkania obu panów z widzami wieszcz przekazał kolejne przerażające wizje, które jego zdaniem ziszczą się już niebawem.

Ulubiony jasnowidz Polaków na samym wstępie wypowiedział się na temat Unii Europejskiej. Jego zdaniem jej świadomy demontaż zacznie się od Włoch.

Na ten rok 2021 może nas bardzo wiele rzeczy zaskoczyć. Skupiając się na 2021 roku, mam takie dziwne wrażenie, że po pierwsze 2021 rok politycznie na naszym kontynencie w Europie, to będzie początek pewnego demontażu Unii Europejskiej. [...] Tam, gdzie jest lir, państwo będzie ogłaszało bankructwo. [...] Ja to poczułem tak, że w 2021 niektóre państwa w UE (państwa w miarę silne i zamożne), pierwsi Włosi zaczną mówić, że mają poważne problemy finansowe, być może będzie plan powrotu do lira. Pewne państwa w Europie będą wracać do macierzy, że wcześniej była marka Niemiecka, lir we Włoszech. [...] Ja nie twierdzę, ze Unia Europejska się rozleci, bo to nie jest takie proste, ale w tych czasach wszystko jest możliwe [...] Na pewno ma to związek, z tym że Wielka Brytania jednak stanowczo odeszła od UE. Być może jest to świadomy demontaż UE, lub przemienienie na mniej socjalny, brudny kapitalizm.

Zdaniem Jackowskiego Unie może uratować odejście od socjalnego funkcjonowania na rzecz bardziej ekonomicznego podejścia.

Jasnowidz Jackowski o rozpadzie PiSu

Słynny Jasnowidz odniósł się również do sytuacji politycznej w naszym kraju. Jego zdaniem dojedzie to rozpadu w obecnej koalicji.

PiS się rozmontuje Krzysztof Jackowski

Kojarzy mi się rozpad PiSu. To, że PiS nie doczeka następnej kadencji wyborów terminowo, to mówiłem od samego początku, po wyborach. Mam takie odczucie, że zanim w pełni przyjdzie wiosna, to w Polsce wydarzy się potężny, ale to potężny protest w Warszawie. [...] Ten protest w jakiś sposób przestraszy PiS, ale nic się PiSowi nie stanie. Później w połowi roku dwóch koalicjantów z PiSu, razem ze swoimi ludźmi odejdzie z PiSu. [...]. W którymś momencie PiS się rozmontuje i w moim poczuciu to się stanie w 2021 roku.

Szczepionka na koronawirus

Krzysztof Jackowski nie wróży niestety niczego dobrego w temacie szczepionki na koronawirus. Jego zdaniem szczepionka nie będzie do końca skuteczna.

Od marca będą artykuły "zaraza odchodzi szybciej, niż myśleliśmy". I wtedy nastąpi kolejny podmuch zarazy. Będą dwa takie podmuchy. Pierwszy w drugiej połowie stycznia do początku lutego, a drugi - kwiecień. Skojarzyło mi się, że jak ludzie się będą szczepili, nagle wystąpi jawny problem ze szczepionką, okaże się, że jest jakiś mankament związany ze szczepionką i być może zostanie zawieszone to szczepienie. Okaże się, że szczepionka ma mankament. Mało tego, ze ta szczepionka nie będzie do końca skuteczna. [...] Przyszły rok będzie rokiem obostrzeń. One będą ewaluować, ale w 2021 roku przerazimy się tym, że niektóre państwa a może nawet cała UE niektóre obostrzenia ułoży jako obowiązujące prawo. [...] Byśmy tracili osobistą wolność w jakimś zakresie. [...] Będzie podział: szczepieni i nieszczepieni albo szczepionka być może nie będzie działać i wtedy trzeba będzie nastawić się na coś długotrwałego.

Jasnowidz Jackowski: Prezydentura pana Bidena będzie wyjątkowo krótka

Wieszcz odniósł się także do nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Tak mi się dziwnie skojarzyło, że prezydentura pana Bidena będzie wyjątkowo krótka. [...] Przesadzenie prezydenta na prezydenta w Stanach powodowało pewną ciszę jeśli chodzi o Bliski Wschód. Mam takie wrażenie, że pewna cieśnina na morzu będzie zablokowana kilkoma statkami. [...] Mam odczucie, że pierwszy etap konfliktu, to będzie uderzenie z powietrza na statki na morzu. Kojarzy mi się, że cieśnina zostanie przez kilka statków zablokowana, a pretensje o to będzie miało kilka państw. A jedno Państwo to zrobi i w którymś momencie z powierza, zostaną te statki zbombardowane i to będzie to początek konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Mam wrażenie ze Polska w 2021 roku, bez względu na to, jaki rząd po PiSie będzie rządził, bardzo szybko się zorientuje, że w bardzo złej sytuacji się znajdziemy, ponieważ USA bardzo neutralnie i bardzo zimno zaczną traktować Polskę [...]. Natomiast UE w jakiś sposób Polskę w niektórych aspektach [...] - nie mogę znaleźć słowa - wykluczy, zawiesi.

