Jasnowidz Jackowski o roku 2022. "Ludzie będą uciekać ze swoich domów z południa Polski na północ"

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: Polacy będą uciekać ze swoich domów

Jak przekonuje profeta Krzysztof Jackowski, już w przyszłym roku czeka nas coś przerażającego. Najsłynniejszy polski jasnowidz twierdzi że wielu z nas będzie uciekać ze swoich domów.

Totalny chaos. Będzie stan wyjątkowy lub wojenny. Polska podzieli się na trzy części. Na trzy regiony. Jeden z nich przyłączy się do innego kraju albo się odłączy. Nieprawdziwa informacja sprawi, że ludzie będą uciekać ze swoich domów z południa Polski na północ. Gdy będą uciekać, będą przekonani, że grozi im wielkie niebezpieczeństwo. [...] Potem okaże się, że to nieprawda. Nie będzie nowych wyborów, ale nie będzie rządził sejm. Nikt nie będzie chciał wziąć władzy. Polską będą zarządzać urzędnicy. Nie będą nic tłumaczyć, tylko będą składać oświadczenia. Będzie ukrywana prawda o koronawirusie. Naukowcy dopiero w przyszłym roku poznają prawdziwe skutki zakażenia. Prawda będzie przerażająca. Będzie wojna, ale nie na Ukrainie. Polski Ład więcej przyniesie szkody, niż pożytku. Ludzie wyjdą na ulicę, ale władza będzie tego chciała i nie będzie do nich strzelać.

- mówi Jackowski, cytowany przez "Super Express".

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: Cała prawda w koronawirusie

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, doznał niedawno kolejnej przerażającej wizji dotyczącej pandemii koronawirusa. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Tak źle jeszcze nie było!

Dopiero w przyszłym roku naukowcy poznają prawdę o koronawirusie i jakie konsekwencje i dolegliwości spotkają tych, którzy zarazili się wirusem. Prawda będzie ukrywana. Oni prawdę będą ukrywać przed nami. Będą bali się nam jej wyznać.

- twierdzi profeta.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "Będzie wojna"

Jackowski kontynuuje swoją retorykę dotyczącą globalnego konfliktu, który zawisł nad światem. Zdaniem jasnowidza światowe rządy przestaną rządzić a władzę nad światem przejmie ktoś inny.

Będzie wojna. Jednak nie na Ukrainie, która zostanie sama. Zachód będzie wręcz zachęcał Putina, aby wkroczył na Ukrainę, ale ten tego nie zrobi. Stanowisko zachodu wobec Ukrainy spowoduje, że przestaniemy wierzyć Stanom Zjednoczonym, że nas nie opuszczą w potrzebie. [...] Wojna będzie na Bliskim Wschodzie. Wojna będzie po to, aby osłabić Rosję. Wojna będzie o to, aby ropa była tania. Polska zostanie wyrzucona z Unii Europejskiej. Zapowiada ogromne zamieszki i bunty. Rządzącym protesty będą na rękę. Kraków. Jeszcze polski. Kazimierz. Może dzielnica. Stary Kazimierz. Tam to się zacznie. W Gdańsku też ludzie wyjdą na ulicę. Nikt do nich nie będzie strzelał. Krew się nie poleje. Polska zostanie podzielona na trzy regiony. Południowy, północny i wschodni. Najgorzej będzie na południu i wschodzie. Poznań, Łódź, Szczecin mogą być w regionie, który pozostanie w Unii Europejskiej. W nowym roku będzie brakować wszystkiego. Wielki kryzys gospodarczy. Brak surowców to główny podwód. Inflacja co miesiąc będzie większa. Nowy Ład się nie sprawdzi.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "Nie będzie wyborów"

W nadchodzącym 2022 roku nie będzie wyborów. Nie będzie jednak rządził ani sejm ani rząd.Będzie tak źle, że nikt nie będzie chciał rządzić. Urzędnicy, kasta urzędnicza - to oni będą rządzić. Będą komunikować się z ludźmi za pomocą oświadczeń. Stan wyjątkowy. Może stan wojenny. Coś takiego będzie. Polska podzieli się na trzy regiony. Najgorzej będzie na wschodzie. Rzeszów i Lublin. Tamte rejony opustoszeją. Ludzie będą przed czymś uciekać. Zostawią wszystko i będą uciekać. W coś uwierzą. To będzie kłamstwo. Nieprawdziwa informacja. Ale wtedy wszyscy będą przekonani, że to prawda.

- twierdzi Jackowski.

Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec świata - z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach i proroctwach. Czy w 2022 roku nastąpi koniec świata spowodowany kolizją dwóch gwiazd? Co na ten temat mówił prorok wszech czasów Nostradamus?