Jasnowidz Jackowski o roku 2022. "Polska podzielona na trzy części. W jednej wojsko – nie nasze"

Najsłynniejszy polski jasnowidz od jakiegoś czasu powtarza, że jego zdaniem wkrótce będzie mieć miejsce "ogromny konflikt zbrojny" a pojawienie się koronawirusa przygotowuje na nią świat. Jackowski jest zdania, że pandemia koronawirusa jest wykorzystywana, jako "szkolenie i musztra" na wypadek działań zbrojnych.

Jasnowidz Jackowski o trzech strefach w Polsce

Krzysztof Jackowski w swoich ostatnich wypowiedziach coraz częściej i dobitniej podkreśla, że jest pewny nadejścia czegoś strasznego, co wydarzy się w przyszłym roku, a na co nie mamy wpływu. Z każdą wizją jego przewidywania są coraz bardziej sprecyzowane.

Pamiętacie, co mówiłem o trzech strefach w Polsce, mówiłem, że miasta będą zamykane, że w Polsce może rządzić „dziwny rząd” – ja to wszystko pamiętam, co mówiłem – i oby nie miało to miejsca. Ale chyba sami widzicie to, co się dzieje (…). Idzie to w jedną konkretną stronę. Rok 2022 będzie rokiem, który pod wieloma względami będzie brutalny dla nas wszystkich. Będzie rokiem konfrontacji militarnej. Do takiej konfrontacji może dojść w każdej chwili. Konfrontacja zbrojna miała odbyć się wcześniej, ale została odroczona. Miała być wiosną/latem mijającego roku.

- mówi Jackowski.

U nas nie wydarzy się nic takiego, co można nazwać konfliktem, który byłby w naszym kraju. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, że Polska może być „ograna”. „Ograna” przez trzy strony. Nasz kraj jest o tyle w niebezpieczeństwie. Pamiętacie, jak mówiłem, że przez jakąś sytuację możemy stracić pewien rodzaj suwerenności, ale nie od razu będziemy to zauważali i rozumieli, że to się stało. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym dla siebie punktu, ale nie z perspektywy konfliktu, ale rozgrywek politycznych wokół Polski. Jedną taką rozgrywkę już mamy. Ona nie minęła, jej natężenie opadło.

- dodaje słynny profeta.

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Jego zdaniem rok 2022 będzie o wiele gorszy niż 2021. Jackowski o "żółtym pyle", skażeniu i jego skutkach mówił już wcześniej. Do tej przepowiedni wrócił również i tym razem.

Nasz kraj został wciągnięty w jakiś konflikt i nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest ważne. Nasz kraj nie ma pewnej neutralności, jaką miał przed sytuacją na wschodniej granicy (…). Nie mieliśmy problemów z granicą, ale taki problem powstał, to konflikt dyplomatyczny na linii Polska-Białoruś, ale i Polska-Rosja. Moje poczucia mówią mi, że Łukaszenka stoi za tym, co się dzieje (…), ale nie można twierdzić, że Putin nie ma z tym nic wspólnego (…). Jest to próba wpływu na rurociąg, który śni się Putinowi (...). W 2022 Polska będzie miała kolejne kłopoty, dlatego, że będzie mowa o zagrożeniu, którego nie będzie widać. Nie będzie chodziło o zarazę. Być może o jakieś skażenie, może o awarię, która będzie określana jako celowe działanie kogoś. To będzie problem fikcyjny, które odbije się w dużej mierze na naszym kraju.

- tłumaczy Pan Krzysztof.

W tym, co się będzie działo, czyli w konflikcie, który się zacznie, Polska będzie uczestniczyła, ale nic nie będzie się działo. Zrobi się taki dziwny układ, że Polska będzie podzielona na trzy części. W jednej części będzie wojsko – nie nasze. To nie będą wrogie wojska, które będą, ale będą napływać z powodu jakiegoś napięcia. Południowa część Polski będzie zagęszczona wojskiem, a potem, jak już sytuacja opadnie i nic się nie wydarzy, to to wojsko będzie stacjonowało. Czyżby była to jedna z tych klamer? To będzie takie rozmydlenie Polski. Taktyczne postępowanie, które będzie ściśle względem naszego kraju.

- mówi Krzysztof Jackowski.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube i występuje gościnnie w audycjach. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.