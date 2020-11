Jasnowidz Jackowski o rozwoju pandemii w 2021. "Tuman kurzu i cisza"

Jak na wstępie zapowiedzieli obaj panowie, rozmowa jest kontynuacją przerażanej przepowiedni na rok 2021, którą Krzysztof Jackowski podzielił się kilka dni temu na swoim kanale. Tym razem prócz zapowiedzi co się wydarzy w nadchodzącym roku, Jackowski na prośbę Atora opowiedział o szczepionce, konsekwencjach pandemii koronawirusa i przyszłej sytuacji ekonomicznej. Niestety słynny wróżbita nie ma dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Wróżbita z Człuchowa jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa "Atora" Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje" na którym również przekazuje swoje wizje dla Polski i dla świata. Podczas ostatniego spotkania z widzami zatytułowanego "Przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego na 2021 - Ator Pyta Jasnowidz Odpowiada na Żywo!" wieszcz przekazał przerażające wizje, które jego zdaniem ziszczą się już niebawem.

Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze. Podczas rozmowy z "Atorem" po raz kolejny podzielił się swoimi obawami o losy Polski i świata.

Pierwsza przepowiednia podczas ponad godzinnej rozmowy oby panów pojawiła się po poruszeniu sprawy szczepień.

- zapytał Jackowskiego Krzysztof Woźniak.

Jakieś punkty rejestracji mi się kojarzą. [..] Będą punty rejestracyjne, ale raptem znaczenie się mówić o tym, że zachorowanie na zarazę to jest jedno, ale raptem zacznie być głośno o tym, że zaraz pozostawia coś w organizmie. U wielu którzy już ją przeszli zostawia coś stałego w organizmie, co z biegiem lat może być bardzo niebezpieczne. To będzie jakieś odkrycie. I bardzo będą naciskali na tę informację, żeby powstało w naszych głowach myślenie: "ok, sama zaraza jest niebezpieczna i nie daj Bóg na nią zachorować, ale jeśli na nią zachoruję i z Boga pomocą będę zdrowy, (to uwaga!!) zostaje coś we mnie i to może być następnym zagrożeniem! [..] Dwa dni temu gdy robiłem wizję na swoim kanale, miałem przeczycie, że ludzie będą musieli się zgłaszać na jakieś punkty, które będą być może poza szpitalem. Tak jak wybory, są miejsca tymczasowe, gdzie się idzie głosować. Będą takie punkty zrobione i tam będą musieli ludzie chodzić i się rejestrować (?) czy po coś. I dużo młodych ludzi mi się kojarzy, że tam idzie. Powstanie jakiś poważny sprzeciw względem szczepionek, mówię o polskim podwórku. Kojarzy mi się taka taca, która się raptem przechyla i wszystko się z niej wywraca. Marzec mi się kojarzy. Zacznijmy od tego: nie wszystkie Państwa przyjmą szczepionkę - mówimy o Europie. Wyraźnie się okarze, że niektóre państwa będą w to bronić, a będą państwa Unii Europejskiej, które nie podejmą ogóle próby szczepionek na obywatelach. Ta sytuacja będzie trwała do marca albo stanie się to w marcu.

Powstanie sprzeciw i nie będzie to sprzeciw społeczny [..} ale nastąpi sprzeciw u góry gdzieś, tak będzie to szło niezmiennie w kierunku [...] który tę tacę przechyli mocno. To będzie sprzeciw prawny. Ale kto taki sprzeciw może zrobić? Mnie się kojarzy człowiek w czymś białym ubrany, ale to jest pewna symbolika. Ludzie w koła, okręgi będą zgrupowani. To będą protesty. Duże miasto i koła, w których ściśnięci będą. [...] I ktoś, kto nie wiem, czy jeden człowiek, czy grupa. To będzie przygotowane w sposób prawny i przedstawione medialnie w teki sposób, że rządzący zawahają się. A ten sprzeciw prawny, będzie miał podstawy i jeżeli rząd czy minister zdrowia by to pokpił, by to olał, jakiekolwiek konsekwencje będą dla niego, czy dla rządu katastrofalne a wręcz prawne. Ja mam wrażenie, że taki sprzeciw powstanie i mówię o Polsce. Jedne kraje nie podjęła się szczepień, a niektóre będą chciały.