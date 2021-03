Jasnowidz Jackowski o sytuacji politycznej na świecie. "Europa nie pozbiera się przez 8 lat"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej transmisji na żywo podjął próbę poznania myśli premiera Izraela. Jak przekonuje wizjoner z Człuchowa, stosowana przez niego metoda pozwala przechwycić czyjeś myśli. Uzbrojony w zdjęcie polityka przekonywał swoich widzów i słuchaczy, że sytuacja na świcie wkrótce bardzo się zmieni.

Jasnowidz Jackowski: Unia państw na Bliskim Wschodzie

Jackowski uważa, że nasze zaniepokojenie powinien budzić Bliski Wschód. Jak twierdzi, to właśnie w tym miejscu nastąpią ogromne zmiany, które będą miały poważne następstwa. Słynny jasnowidz, patrząc na zdjęcie Benjamina Netanjahu, wyczytał w jego głowie następujące rzeczy:

Od jakiegoś czasu jest ścisły pakt. On myśli o pakcie. W tym Pakcie jest na pewno Arabia Saudyjska, być może jakieś jeszcze inne państwa. Ale on utknął. Ten pakt ma jedno ogniwo bardzo mocne. Jeżeli konkretne państwa na Bliskim Wschodzie weszłyby w ten pakt, to Bliski Wschód mógłby stworzyć unię państw [...] Pierwsze poczucie mam, że ten człowiek myśli o stworzeniu czegoś, jak Unia z niektórymi krajami arabskimi przez to kraje na Bilskim Wschodzie mogłyby być silniejsze i dyktować jakieś warunki. Przecież mamy tam ropę. Ale ten pakt jest też uwarunkowany i ciężko jest teraz powiedzieć czy ten pakt jest tylko taką zasłoną dymną (chodzi tutaj głównie o Iran i o Syrię). [...] Ta próba jednoczenia niektórych państw na Bliskim Wschodzie utknęła. Ja mam wrażenie, że pan Benjamin Netanjahu myśli również o rezolucji w ONZ z tego względu, że Stany Zjednoczone nie są skore na jakąkolwiek ingerencję. Mam wrażenie, że jak poprzedni prezydent Pan Trump wycofał się z Syrii, zrobił to dość ostentacyjnie [...] Wtedy Ameryka się wycofa. Stany zjednoczone nie do końca w pełni kwapią się na wejście z powrotem w ten klincz bliskowschodni. Ja mam wrażenie, że Izrael jest w tych działaniach osamotniony. Ale to nie uspokaja i nie zmienia sytuacji. Jeżeli Stany Zjednoczone będą chciały cokolwiek robić, to nie wejdą tam, tak jak były wcześniej.

Jasnowidz Jackowski: Konflikt na Bliskim Wschodzie

Jasnowidz od dawna twierdzi, że Polskę, jak i Europę czeka poważny kryzys, będący skutkiem restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Podobno problemów przysporzy też otwarty konflikt na Bliskim Wschodzie.

Wszystko się może zacząć od zburzenia lotniczego pól naftowych, które są fikcją. Nie wykluczam, że będzie tu chodziło o teren albo Iranu, albo Syrii. [...] To miejsce będzie zbombardowane i to będzie takie dość poważne zdarzenie, które będzie mogło wywołać konflikt. On myśli tak: jeżeli Europa nie stanie za tym, co się ma stać na Bliskim Wschodzie, to Europa nie pozbiera się przez 8 lat. Mówię tak czysto, jak to czuję. On wie, że Europie grozi bankructwo. Że głębokość kryzysu ekonomicznego, jaki ma Unia Europejska już było to do dyskusji, już był to problem. Natomiast ten kryzys, który idzie w Europie, spowodowany zarazą. On mówi o 8 latach, on myśli, że to 8 lat potrwa i Europa będzie miała pozamykane kurki ekonomiczne, a pomoc będzie miała dozowaną. To bardzo poważnie wygląda, to znaczy jak gdyby pan Netanjahu wiedział, że ten kryzys w Europie będzie bardzo głęboki, a jeszcze będzie się od Europy wymagało więcej ekonomicznie [...]. Europa się nie pozbiera przez 8 lat, tak on myśli. Tak ja to czuję.

Jasnowidz Jackowski: Sytuacja polityczna na świcie

Jackowski uważa, że wojna nie dotknie boleśnie Polski. Ktoś może jednak użyć "czegoś", co może spowodować poważne szkody. Jasnowidz martwi się także o gospodarkę. Jak twierdzi, Europejskie firmy zaczną być masowo wykupywane.

Jeżeli się zacznie konflikt na Bliskim Wschodzie, to on się nie zacznie z Izraelem. On się zacznie między dwoma innymi państwami. To będą ostrzały przy granicy. Być może przy granicy Saudyjskiej. Bardzo dziwna rzecz mi się skojarzyła, myśl Pana Netanjahu o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Poczułem, że on myśli o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Krótka precyzja. [...] Krótki czas do czegoś ma ekipa prezydenta.

Ja poczułem, że on myśli o Polsce, że Polska cierpi na ostracyzm. [...] Bardzo dziwne. Europa może być doprowadzona do tej głębokiej zapaści finansowej, kryzysu, że wielkie korporacje ze Stanów zjednoczonych, ale może i innych państw świata będą masowo wykupywać w formie ratowania, pomocy Europie (holdingi wielkie będą wykupywały masowo) i przemysł i Równem wielkie inwestycje. To będzie w ramach niby pomocy [...] To jest tylko jasnowidzenie, to się jarzy w mojej głowie. Czując pana Netanjahu, to obecny etap, jaki mamy, to przegrana jest Europa.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official

