Jasnowidz Jackowski o trzeciej fali koronawirusa. "Moje przeczucie nie napawa optymizmem"

Krzysztof Jackowski nie ma dobrych wieści i podkreśla, że sam jest zaniepokojony. Jak twierdzi wróżbita, nasza sytuacja stale się pogarsza.

Przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego

Niestety zdaniem profety będziemy pozbawiani przywilejów, majątków i nieruchomości. Mężczyzna jest przekonany, że będziemy musieli dokonywać wielu trudnych wyborów.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy zmęczeni tym, co ogłosił minister, jesteśmy przestraszeni. Mam wielu znajomych, którzy negują postać zarazy, ale zauważam, że mimo negacji, kiedy dostali katar albo przeziębili się, odczuwali lęk - a może jednak to wirus? [...] Rok pandemii spowodował w naszych głowach kompletną zmianę oceniania sytuacji i wydawać się może, że po tym czasie już bardziej wiemy, co się dzieje. Ci anty i ci za też. Ale to nie jest tak - jesteśmy psychicznie zdruzgotani i zdezorientowani. Pomimo wszystko, jaką postawę obieramy, w głębi nas tkwi dezorientacja.

- mówił Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o trzeciej fali koronawirusa

Najbardziej popularny w Polsce jasnowidz zabrał głos na temat trzeciej fali koronawirusa. To, co przewiduje, przyprawia o zawrót głowy!

Zastanawiałem się dzisiaj, co dalej. Jest trzecia fala - co dalej. Czy to może się skończy, czy będzie lepiej? Moje poczucie nie napawa mnie optymizmem. To się nie skończy. W moim poczuciu nawet jeśli w kwietniu czy maju rząd poluzuje, to poluzuje mniej, niż rok temu latem. Musimy przygotować się na czas, który będzie nas bardzo męczył. Trzecia fala będzie znacznie wydłużona, a ustąpienie jej będzie trochę dziwne, bo będzie ona długa. Zmniejszy swoją aktywność, ale będzie długa. To poluzuje, ale nie da nam zapomnieć, nie da nam odetchnąć, nie da nam odpocząć z zapewnieniem powrotu tego wszystkiego jesienią. Jeśli to moje poczucie ma sens, z czego bym się nie cieszył, to wtedy oznacza to coś bardzo złego. Mamy poważny problem, bo będziemy już w takiej sytuacji żyli.

- powiedział ulubiony jasnowidz Polaków.

Jasnowidz Jackowski o sytuacji politycznej

Jackowski przewiduje, że czeka nas bardzo męczący czas. Jak stwierdził, ma nas zmęczyć również bunt przeciwko nieporadności władzy.

Żyjemy w konflikcie, który jest rozwojowy, który okazuje się postępujący. I nawet jeżeli są tacy, którzy się buntują, to te bunty na niewiele się zdadzą, bo siła tego jest tak duża, że to nie ma sensu. Wszelkie bunty, także w innych krajach, są ignorowane. Jesteśmy zmęczeni, przestraszeni i społecznie bezwolni. Wygląda to wszystko pesymistycznie [...] Nigdy bym nie pomyślał, że tak to się potoczy, że zostaniemy w takim kącie, w takim rogu, z którego nie ma wyjścia. Ten entuzjazm, który był na początku, w postaci choćby klaskania lekarzom, przerodził się w zmęczenie. [...] Cały czas z ust polityków nie słyszymy, że mamy trzecią falę pandemii i być może po trzeciej fali, to się zacznie uspokajać. Po roku nam się taka ułuda nadziei należy. A ona nie jest nam dana. Oznacza to, że nie chcą nam dać tej nadziei. Nie mamy mieć nadziei. Trzecia fala - trzecią falą, ale cały czas czuję, że to jest zaplanowane. Nagłe postawienie nas przed kryzysem, który jest wkomponowany w to, co się teraz dzieje. Kwiecień będzie tego początkiem, ja już to zapowiadałem. Będzie jawne ograniczenie nas z przywilejów, które zawsze mieliśmy - na przykład jak ktoś płacił ZUS, miał takie, a nie inne przywileje. A tu się zaczną problemy - albo z czegoś zrezygnujemy, albo będziemy więcej płacić z powodu kryzysu, któremu państwo nie jest winne. Tak się to nam będzie tłumaczyło.

Jasnowidz Jackowski o sytuacji ekonomicznej

Zdaniem wróżbity czekają nas też większe wydatki, ponieważ państwo będzie musiało sobie jakoś radzić z coraz większą dziurą w budżecie. W najgorszej sytuacji będą jednak ludzie bogaci. Podobno zamożni ludzie już niedługo będą chcieli pozbywać się swoich majątków.

Bardzo mocno czuję, że dojdzie do sytuacji takiej - być może jeszcze w tym roku - że ludzie, którzy mają swoje własności, będą obciążeni płaceniem za te własności. To będzie tak, że ten, kto ma swoje własności, będzie obarczony konsekwencjami opłacania tego, bardzo dużymi. Szczęśliwymi ludźmi będą ci, którzy coś wynajmują, wypożyczają, nie są na swoim. [...] Mam uczucie, że Unia Europejska się rozchodzi. To jak rozejście się w małżeństwie. Niech Was nie oszukają pozory, że Unia działa, ma się dobrze, mimo tej sytuacji. UE jest w pewnym rozkładzie, a sytuacja, która jest, jest planem na rozkład, a ma on następować tak, byśmy się o tym nie dowiedzieli, albo dowiedzieli jak najpóźniej. Wszystko to w imię kryzysu, który został spowodowany przez siłę wyższą, czyli zarazę. Takie wyrzeczenia przyjmiemy, jeśli będziemy się obawiać. Gdyby obawa znikła, zostałyby tylko wyrzeczenia. Wtedy zaczęlibyśmy krzyczeć [...]. Jest to nowy ład, który wchodzi w życie. Zarazem jesteśmy w punkcie takim na świecie, że przy okazji istnieje jeszcze bardzo poważne zagrożenie konfliktem, który się w moim poczuciu wydarzy. Naszego kraju to nie dotknie.

- stwierdza Krzysztof Jackowski.

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że świat czeka niebezpieczny konflikt zbrojny. Nie inaczej było 15 marca 2021 gdy ulubiony jasnowidz Polaków po raz kolejny wystąpił w programie popularnego youtubera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official

