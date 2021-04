Jasnowidz Jackowski o wiośnie 2021. "W krótkim czasie umrze dużo starszych ludzi"

Nie od dziś Krzysztof Jackowski wieszczy, upadek partii rządzącej. Nie inaczej było 5 kwietnia 2021 gdy ulubiony jasnowidz Polaków opowiedział w programie "Wideoprezentacje" o swoich przeczuciach dotyczących przyszłych losów Polski.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Podczas ostatniego spotkania obu panów wydarzyła się bardzo tajemnicza rzecz.

Gdy dwóch Krzysztofów komentowało obecną sytuację polityczną w Rosji, na Ukrainie i Bliskim Wschodzie nagle u Jackowskiego dało się słyszeć głos dzwoneczka. Skonfundowany jasnowidz omiótł kamerą cały pokój, ale nie znalazł źródła dźwięku. Jackowski stwierdził, że nie jest to pierwszy taki nietypowy przypadek podczas transmisji na żywo.

W dalszej części programu Jackowski wrócił do tej sytuacji i opowiedział o swoim jasnowidzeniu.

Powiem państwu ważną rzecz. Miałem ostatnio dwa zdarzenia gdzie zaginęli ludzie. W obydwu przypadkach na 99% fakty wskazywały na samobójstwo. Przy pierwszym skupieniu, chwili popatrzyłem na zdjęcie i poczułem, że obydwie osoby żyją i okoliczności, gdzie są też po krótkim czasie, jak się sprawa wyjaśniła, też się zgadzały. To są takie lotne poczucia. [...] Najlepsze, najmocniejsze takie sprawy-legendy kryminalne, które ja wyjaśniłem w swojej przeszłości, to były takie pierwsze mgnienia. Jasnowidzenie jest czymś bardzo delikatnym, powiewnym i nie trzeba wcale długo się zastanawiać.

Jackowski przestraszył wielu widzów słowami, które padły w jego wizji.

W ostatniej części swojej wizji ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, zapowiedział, że bardzo znany polityk poda się do dymisji. Konsekwencją tego będzie upadek PiSu.

Bardzo ważna osoba polityczna w Polsce nagle podaje się do dymisji. Przyczyn nie będzie. Ktoś z bardzo wysokiego świecznika. [...] To będzie jego decyzja. Rząd zacznie kruszeć. To odejście tego polityka ze świecznika spowoduje, ze inne osoby z koalicji zaczną myśleć o sobie. [...] PiS nie dotrwa do następnych wyborów. PiS się unicestwi - może nie jako partia, ale jako koalicja i będzie to manewr zamierzony. I tak to zostawiam.