Jasnowidz Jackowski o wojnie w Ukrainie. "Polska jest zagrożona"

Ile potrwa wojna w Ukrainie? Czy na terenie Polski będą prowadzone działania wojenne? Co na to Jackowski?!

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, w swojej wizji zobaczył coś wręcz niebywałego. Jego straszne proroctwo wypełnia się na naszych oczach!

Jasnowidz Jackowski o wojnie w Ukrainie

Krzysztof Jackowski znowu przeraził swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą obecnej sytuacji, jak również czegoś, co wydarzy się już niebawem. Zdaniem wieszcza Polska nie wyjdzie obronną ręką z wojny w Ukrainie.

Na początku swojej wizji jasnowidz Krzysztof Jackowski stwierdził, że obecny konflikt jest najważniejszym od czasów II wojny światowej.

Według moich poczuć, mamy do czynienia z konfliktem wręcz rozwojowym. […] Przeraża mnie też to, co mówiłem w zeszłym roku o Polsce. Nasz kraj, jakąś część wyludniałą, być może będzie to część południowo-wschodnia. A potem widzę wręcz podział naszego kraju na trzy

– powiedział Pan Krzysztof.

Pierwsze dni będą zaskakujące być może dla samej Rosji, Ukraina będzie potrafiła się bronić. Mam obawy, że Rosja użyje czegoś, co da im przewagę w działaniach, ale będzie to już kompletnie nieadekwatne, oburzające. Rosja się nie będzie chciała zahamować, co spowoduje, że świat z zewnątrz będzie stawał przed obliczem sankcji

– kontynuował Jackowski.

Kojarzy mi się… Wojna nocy. Konflikt nocy. Ważne rzeczy w tym konflikcie na Ukrainie będą odbywały się głównie nocą. Cztery dni, może pięć dni… Ukraina będzie stawiała poważny opór Rosji i wtedy dojdzie do bardzo poważnych uderzeń rosyjskich, które Ukrainę bardzo osłabią […] Pamiętacie, jak mówiłem półtora roku temu, że w Polsce będzie stacjonowało dużo wojska i to nie tylko polskiego? Będą stali, czekali. […] Stacjonowanie wojska kojarzyło mi się bardzo duże. W tej chwili ono jest i będzie się jeszcze bardziej nasilało na dniach. Ludzie będą powoływani do wojska. Nie będą to powołania na ćwiczenia.

– mówił pan Krzysztof.

Najsłynniejszy polski jasnowidz od jakiegoś czasu powtarza, że jego zdaniem wkrótce będzie mieć miejsce "ogromny konflikt zbrojny" a pojawienie się koronawirusa przygotowywało na niego świat. Jackowski jest zdania, że pandemia koronawirusa była wykorzystywana, jako "szkolenie i musztra" na wypadek działań zbrojnych. Jak twierdzi Jackowski, już wkrótce może wybuchnąć drugi konflikt i coś może zagrozić Polsce.

Wszystko rozgorzeje to najmocniej, gdzie z powietrza spadną jakieś bomby, zginie dużo ludzi. Szkoły albo inne obiekty publicznego użytku. Mam wrażenie, że to będzie omyłkowo zrzucone, a zginie mnóstwo ludzi.

Jasnowidz Jackowski o wojnie w Polsce

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Na pytanie, czy Polska jest zagrożona, jasnowidz odpowiedział:

Oczywiście, że jest zagrożona.

Dziwna rzecz, ale kojarzy mi się, że w Polsce będą montowane w pośpiechu jakieś dziwne wyrzutnie rakiet. W kilku punktach w Polsce to będzie montowane. Ten obraz całościowy pokazuje mi, że od całej granicy i przy liniach brzegowych i przy lądzie […] będą przygotowania bardzo poważne, militarne, może będą nam mówić, że to jest do obrony ewentualnej. […] Będzie to wyglądało jak nieruchoma, nieczynna linia frontu czy oporu. [...] W Polsce, mam wrażenie, z czasem będzie ogłoszona część Polski, ale większa niż ten wąski pasek, o którym kiedyś mówiłem, stanem. To nie musi być stan wojenny, może być stan militarny ogłoszony. Jedna trzecia Polski od wschodniej granicy będzie takim stanem nazwana. [...] spokoi się, a zarazem mam wrażenie, że będzie coraz więcej wojsk rosyjskich szło w kierunku granicy z Ukrainą i Unią Europejską. Nastąpi taki impas, to wcale nie jest pozytywny impas. To będzie trzymanie Ukrainy obydwoma rękoma i nieodpuszczanie

- mówi Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o kwietniu 2022

Najbliższe dwa miesiące… Kwiecień może być decydujący o wszystkim, co się będzie działo. W kwietniu konflikt będzie miał już całkiem inne oblicze. Ukraina będzie bardzo porwana, w sensie geograficznym. W różnych dziwnych miejscach będzie rosyjskie wojsko, wtedy będzie bardzo duży napływ obywateli ukraińskich m.in. do Polski. To doprowadzi do bardzo dramatycznej sytuacji na Ukrainie. Dziwne, bo to tak jak gdyby nawet prezydent tego państwa miał być w jakichś dziwnych okolicznościach przetransportowany być może do Polski, wręcz przemycony.

– mówi jasnowidz.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube i występuje gościnnie w audycjach. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official

Zobacz również: Jasnowidz Jackowski o roku 2022. Ostrzeżenie dla Wrocławia, Łodzi i Gdańska