Jasnowidz Jackowski o zimie 2021/22. "Będziemy mieli dwie zarazy, niezależne od siebie"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną przepowiednią. Nawiązuje w niej do jednej ze swoich wcześniejszych wizji, w której zapowiadał, że rok 2022 będzie o wiele gorszy niż 2021. Czy powinniśmy się obawiać niedalekiej przyszłości?

Czego boi się jasnowidz Jackowski?

Ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski właśnie przepowiedział, co się wydarzy w następnych miesiącach. Niestety przepowiednia nie jest optymistyczna. Jackowski mówi wyraźnie, że "nowa rzeczywistość już się stała, a my się musimy do niej dostosować."

2022… chyba pierwszy raz nie cieszę się z tego przełomu. Każdego roku przejście ze starego do nowego jest jakimś planem, jakimś obiecaniem czegoś sobie, optymizmem. Ja czego się boję? Nowego Ładu. Z tego co poczytałem, to ten Nowy Ład wydaje mi się starym ładem, na zasadzie takiej, że wszystkimi problemami i błędami politycznymi po staremu obarczany jest płatnik, człowiek, który stara się coś dla siebie i kraju robić. 2022 rok to rok innej rzeczywistości. Nowa rzeczywistość już się stała, a my się musimy do niej dostosować. Nie użyłem słowa przyzwyczaić, bo przyzwyczaić się możemy do nowego mieszkania, które kupiliśmy, bo chcieliśmy. Do tej rzeczywistości musimy się dostosować. Z takim przekonaniem będę wchodził w 2022 rok. Kiedy człowiek mógł mieć jeszcze nadzieje, w końcówce 2020 roku, to teraz, na koniec 2021 roku, ja takich nadziei nie mam.

- twierdzi Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz Jackowski: "Będziemy mieli dwie zarazy, niezależne od siebie"

Tym razem Jasnowidz Jackowski przeraził swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą zbliżającej się zimy. Zdaniem profety dojdzie do strasznej sytuacji: będą dwie zarazy, a rząd dotknie Polaków takimi obostrzeniami, o jakich nawet im się nie śniło.

Wyczytałem w internecie, że zaraza z RPA to nie jest zwykła mutacja, tylko eksperci twierdzą, że to wręcz inna zaraza, podobno bardzo zaraźliwa. A ja mówiłem Wam, że zimą będziemy mieli dwie zarazy, niezależne od siebie. Z tego względu obawiam się, że problem może być podwojony. W przyszłym roku możemy mieć podwojone restrykcje, kiedy obie zarazy się ze sobą zejdą. Najgorszy okres to może być luty, marzec i cząstka kwietnia.

- powiedział pan Krzysztof.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube i występuje gościnnie w audycjach. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official