Jasnowidz Jackowski ostrzega przed zamachem. "Stoi polityk i nagle bach-bach"

Ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski często porusza w swoich przepowiedniach tematy polityczne. Niedawno stwierdził, że od marca w Polsce zaczną się protesty na ulicach, a ich kulminacja nastąpi w maju. Profeta stwierdził również, że jego zdaniem rząd PiS poda się do dymisji.

Jasnowidz Jackowski o protestach w Polsce

W nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego wierzy wielu Polaków. Wieszcz prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał na YouTube, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Tym razem najsłynniejszy polski jasnowidz w pierwszej kolejności odniósł się do obecnej sytuacji w kraju.

Pomyślałam sobie: strajk strajkiem, ale mimo wszystko to jest próba generalna. Wielokrotnie zaznaczałem, że Polska jest bardzo bliska utraty suwerenności. Nie chcę tego rozwijać głębiej. Pomyślmy: przeżyliśmy jeden dzień. Mass media zanikły. Wiele czytaliśmy sobie o tym w Internecie żartów i oburzenia. Ale to przeżyliśmy. Mamy już w świadomości, że to nic takiego, że media zamilkną na całą dobę. To nic takiego, nudziłoby się nam. Teraz łatwiej byśmy znieśli, gdyby nam teraz przycięto różne platformy, z których korzystamy. Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że to by spowodowało kompletny paraliż informacji społecznej. Myśmy się tego oduczyli. Obojętnie, jaki powód miał ten strajk, był też pewną chwilą przyzwyczajenia nas, by każdy z nas uznał, że któregoś dnia może raptem zniknąć mnóstwo kanałów, portali, tytułów prasowych. Jeśli coś stanie się z naszymi komunikatorami - to będzie to już dla nas normalne. Nam się wydaje, że jesteśmy silni, bo mamy swoje portale - możemy rozmawiać, dyskutować, wrzucać fotki. Ale te nasze konta nie są nasze, nie od nas zależy możliwość używania tego. Jesteśmy trochę w sieci i gdy by nagle ona znikła, nie wiedzielibyśmy, gdzie płynąć.

- powiedział Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o zamachu na polityka

Kolejna część przepowiedni Krzysztofa Jackowskiego oscylowała wokół śmierci polityka. Sprawdźcie, co tym razem zapowiada najsłynniejszy polski jasnowidz.

Próbuję się skupić na temat zarazy, ale skojarzyła mi się jakaś uroczystość państwowa, polityczna. Stoi jakiś polityk - ale stoi ich wielu. Raptem ktoś do niego podchodzi: bach-bach. I sensacja na cały świat. Coś takie mi wyskoczyło, kompletnie bez sensu, ale musi być w tym coś więcej, bo jak to odrzuciłem, to drugi raz do mnie przyszło. Krzysztof Jackowski

Jackowski nie wyklucza, że tragedia rozegra się w Polsce. Stwierdził również że zamach na polityka wywoła lawinę, która doprowadzi do bezprawia.

Jasnowidz Jackowski o niebezpiecznych czasach

W dalszej części przepowiedni Jackowski wrócił do spraw, o których mówi od dawna. Jego zdaniem żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach.

Kiedy wykonuję wizję na temat tego roku, przychodzi do mnie przeczucie państw bez sterów. Jakby w niektórych państwach z dnia na dzień się okaże, że polityka znika. Jakby politycy oddawali władzę. Nas też to czeka - nie tylko w Polsce. To bardzo dziwne. Wyobraźcie sobie, że nagle się budzicie i wiecie, że rząd przestał rządzić. Ogarnie nas lęk - co w zamian? Ja mam wrażenie, że coś tąpnie, że rządy będą się wycofywały z rządzenia. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, a to mnie mocno nachodzi.

Zdaniem profety czekają nas nowe, mocniejsze obostrzenia, których sobie nawet nie wyobrażamy. Po ich wprowadzeniu ludzie będą zdezorientowani i przerażeni.

Te poluzowania, które są m.in. w naszym kraju, długo nie potrwają (...) Nagle pojawi się w Europie zagrożenie zarazą - trochę inne, może groźniejsze. Będą nam pokazywali jednostki i budowali na tym wielkość. Obostrzenia, które są, to mała rzecz w porównaniu z tym, co może być. My będziemy ponownie przestraszeni i nie będziemy tego odbierali lekceważąco. Pojawi się lęk, tak to będzie sprecyzowane.

-powiedział Jasnowidz.

Zdaniem Jackowskiego, to co nadchodzi, jest nieuchronne. Jego końcowa wypowiedź nie daje nam żadnej nadziei na lepsze jutro.

My nie mamy do czynienia z kryzysem, który się co jakiś czas pojawia - co jest naturalne. Jest hossa i jest bessa. My teraz mamy do czynienia z czymś bardzo kontrolowanym, bo kryzysy działy się z przymusu i nie były kontrolowane. Obecna sytuacja wydaje się być w dużej mierze kontrolowana. Jak się uchronić? Nie za bardzo można. To jest realizowane. Rozgrywają tym mądrzejsi od nas. Jaką mamy szansę z nimi grać, skoro oni realizują to, co zamierzają?

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official, RADIOZET.PL

Zobacz również: Jasnowidz Jackowski o roku 2021: "Najgorsze dopiero przed nami"