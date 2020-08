Jasnowidz Jackowski przepowiada zamknięte granice i wojsko na ulicach. Co czeka Polskę w najbliższym czasie?

Jasnowidz Jackowski jest przekonany, że wkrótce nastąpi globalna wojna, a pojawienie się koronawirusa jest doskonałą okazją do przygotowania na nią świata. Jackowski od jakiegoś czasu sugeruje, że pandemia koronawirusa jest wykorzystywana jako "szkolenie i musztra" na wypadek działań zbrojnych.

Niedawno Jackowski ostrzegał przed czymś, co według niego już się zaczęło. Stwierdził wówczas, że COVID-19 nie jest najgorszym, co nas spotkało i wydarzy się coś, co będzie o wiele gorsze od wirusa. Wieszcz przekazał również, że zapowiada III wojnę światową na koniec 2020 i podał jakie województwa będą jego zdaniem bezpieczne.

Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze. Podczas rozmowy z "Atorem" po raz kolejny powiedział, że najgorsze zacznie się już jesienią 2020.

Obawiam się, że będzie wielki bałagan, ale ten bałagan będzie kontrolowany. To ma być bałagan militarny. [...] Upieram się, że, na tle koronawirusa realizowany jest plan, który jest militarnym planem. Obawiam się że jesień, zima może być kluczowa do tego co ma się stać na świecie. Politycy zaczną się odkrywać coraz bardziej i wydarzy się coś jesienią lub zimą, co będzie miało znaczenie militarne. "

Krzysztof Jackowski po raz kolejny zabiera głos w sprawie tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zdaniem wróżbity kryzys gospodarczy, wywołany pandemią koronawirusa, może zaostrzyć konflikt między niektórymi krajami. Niestety sytuacja może spowodować wybuch III wojny światowej i poważne zmiany na świecie.

"

Koronawirus to było ćwiczenia na ewentualność tego co ma się wydarzyć. Wchodzimy w coś realnego, a to, co się działo od marca było tylko przygotowaniem do tego co ma się wydarzyć. Lada Moment mamy wrzesień i listopad. Wydaje mi się, że teraz te obostrzenia będą takie połowiczne, że to będzie płynniejsze [...]. Ja mam wrażenie, że w jednym momencie nie w całej Europie) może dojść do zamknięcia granic [...]. Polska będzie miała zamknięte granice tylko z jednej strony. I o te zamknięte granice będzie awantura. We Włoszech będzie bardzo źle jeszcze w tym roku. Wojska będą na ulicach nie tylko w Europie, ale również w Polsce. "