Jasnowidz Jackowski przepowiada zamknięte granice i wojsko na ulicach. Co czeka Polskę w najbliższym czasie?

Jasnowidz Jackowski jest przekonany, że wkrótce nastąpi konflikt wojenny, a pojawienie się koronawirusa jest doskonałą okazją do przygotowania na nią świata. Jackowski od jakiegoś czasu sugeruje, że pandemia koronawirusa jest wykorzystywana jako "szkolenie i musztra" na wypadek działań zbrojnych.

Tym razem najsłynniejszy polski jasnowidz zabrał głos temat na najbardziej palący temat - obronę granicy polsko-białoruskiej.

Pan Krzysztof nawiązał do słów lidera Konfederacji, który również twierdzi, że w naszym kraju będą dziać się straszne rzeczy.

Pan Korwin-Mikke był w programie z innymi politykami. Wypowiadał się na temat granicy polsko-białoruskiej. Został zakrzyczany przez swoich adwersarzy. Na koniec programu powiedział "zobaczycie co się stanie 8 listopada". Jeżeli tak powiedział 1,5 miesiąca temu, to musiał posiadać jakąś wiedzę.

- mówi Jackowski.

Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze.

- mówi stanowczo jasnowidz.

Jakiś czas temu Jackowski ostrzegał przed czymś, co według niego już się zaczęło. Wieszcz przekazał również, że zapowiada III wojnę światową i podał jakie województwa będą jego zdaniem bezpieczne. Teraz mówi już o kryzysie na granicy z Białorusią i o mężczyźnie, który stoi za panującym w Europie chaosem.

Wojska, które wejdą, będą w Polsce stacjonowały. Nie będą musiały wykonywać manewrów czy napaści na kraje wschodnie. Stworzy się bastion. Będzie ustawiony w taki sposób, aby przygotować się na zachowanie Rosji, które obecnie jest niewiadomą. Początkowo będzie działo się to w imię pomocy Polsce w walce z imigrantami. To będzie jednak pretekst. Ustawi się milczący front na wypadek, gdyby Rosja chciała zrobić odwet na to, co wydarzy się na świecie.