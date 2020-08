Jasnowidz Jackowski przepowiedział "Wielki pożar dużego miasta". Czy chodziło w wybuch w Bejrucie?

Uważa się, że wizje Krzysztofa Jackowskiego często się sprawdzają. Najsłynniejszy polski jasnowidz przepowiedział zawalenie się hali na Śląsku, trzęsienie ziemi w Japonii, kryzys imigracyjny czy rozpad Unii Europejskiej. Jak twierdzą zwolennicy i fani wieszcza, Jackowski przyczynił się on również do odnalezienia kilku zaginionych osób m.in. Dawida Żukowskiego czy Piotra Woźniaka-Staraka.

Najsłynniejszy polski jasnowidz przekazał pod koniec lipca przerażające informacje o pożarze wielkiego miasta i działaniach militarnych na świecie.

Wielki pożar dużego miasta. Sabotaż kolejowy, ale od razu będzie wiadome, że to nie będzie żaden wypadek. To będzie sabotaż, albo to będą wręcz działania militarne i potem wielki pożar miasta. Mam wrażenie, że to wszystko będzie się działo poza Polską, ale to coś, jeżeli się wydarzy, to zobaczymy w decyzjach pewnych państw światowych, w tym też Polski – nerwowość. Będziemy coraz bardziej pewni, że jesteśmy przygotowywani do działań militarnych na świecie "