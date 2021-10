Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jaka będzie pogoda w Listopadzie 2021. Co nas czeka na Wszystkich Świętych?

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym zdziwieniem przeczytało prognozę pogody na nadchodzący miesiąc. Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków przepowiedział, co czeka nas w najbliższym miesiącu. Profeta zdradził w se.pl, że pogoda w listopadzie 2021 będzie w miarę stabilna.

Powiem tak: mam wrażenie, że listopad zacznie się chłodniej, ale potem się ociepli i powiedzmy od 2/3 listopada, może z wyjątkiem dwóch, trzech dni, jakiegoś załamania pogodowego i ewentualnie jakiegoś mokrego śniegu, to listopad mi się ogólnie kojarzy w miarę jesienny. Czyli zima nas nie powinna zaskoczyć w listopadzie. Ja mam wrażenie, że w drugiej połowie listopada będą takie trzy dni, że trochę śniegu mokrego spadnie i tak przypomni nam to zimę. Natomiast cały listopad, uważam, będzie typowo jesienny, a druga jego połowa, nawet 2/3, czyli początek listopada może zrobić się trochę chłodniejszy, po czym 2/3, reszta listopada, będzie typowo jesienny. Bogu dziękować, bo węgiel bardzo drogi i inne rzeczy, jak na przykład gaz, to oby tak było, mam nadzieję.

- powiedział Pan Krzysztof.

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa tym razem w rozmowie z "Super Expressem" zdradził jaką pogodę przewiduje na Wszystkich Świętych.

Pogoda na Wszystkich Świętych kojarzy mi się stabilnie. To znaczy mamy do czynienia z Polską. To jest jednak pewna przestrzeń. I w Krakowie może być inaczej, a w Człuchowie może być inaczej. Ale ogólnie będzie to w miarę ciepławy dzień będzie.