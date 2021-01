Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jaka będzie wiosna 2021. "W tym roku inaczej przywitamy wiosnę"

W nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego wierzy wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał na YouTube, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania.O czym tym razem mówił najsłynniejszy polski jasnowidz?

Jasnowidz Jackowski: "Dzieją się rzeczy, które by nam do głowy nie przyszły"

Jackowski twierdzi, że przyzwyczailiśmy się do protestów i podziałów, a na skutek pandemii czujemy się zdezorientowani. Niestety jego zdaniem protesty są jedynie zasłoną dymną dla nadchodzącego konfliktu zbrojnego i żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach.

W obecnej sytuacji jest trudno wykonać wizję rzeczową, bo wszyscy jesteśmy ogłupieni tym, co się dzieje, a także i naszymi osądami. Wszyscy jesteśmy rozbici. Nawet jeżeli mamy jakieś swoje koncepcje i tłumaczenie, to jest mało obiektywne, bo jesteśmy zdezorientowani. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że w XXI wieku, kiedy świat miał swój porządek polityczny ogólnoświatowy, kiedy to demokracja w jakiś sposób nas chroniła, tej ochrony zabraknie. Dzieją się rzeczy, które by nam do głowy nie przyszły. Te bunty ludzi były wcześniej, ale teraz to trwa i rośnie w siłę. My nie żyjemy już w normalnym świecie. Żyjemy w bardzo niebezpiecznym momencie.

Niezmiennie od wielu miesięcy słynny wróżbita przestrzega przed nadchodzącym konfliktem zbrojnym, którego jego zdaniem powinniśmy się obawiać. Tym razem Jackowski powiedział otwarcie, że bedzie to mieć związek z niedawnymi (13 stycznia 2021) atakami na Syrię.

Obawiam się, że to się zbliża wielkimi krokami. Tej nocy był bardzo poważny nalot na Syrię przez oddziały izraelskie. Tam też były ofiary ze strony syryjskiej. Zła sytuacja, która jest bardzo blisko nas, ale nie tylko fizycznie, to zagrożenie jest blisko czasowo. Cały czas zastanawia mnie to, że powstało tyle szpitali polowych, pobudowanych prowizorycznie. A tu i ówdzie czytamy, że te szpitale świecą pustkami. Czy mamy do czynienia z drugim dnem?

Krzysztof Jackowski o wiośnie 2021

Ulubiony jasnowidz Polaków opowiedział również jaka jego zdaniem będzie wiosna 2021. Tym razem nie skupił się jednak na pogodzie, ale na sytuacji, jaka w tym okresie będzie miała miejsce w Polsce. Niestety i w tym przypadku profeta nie ma dla nas dobrych wieści.

Kiedy myślę o wiośnie, to czuję ukojenie. Trochę się do wszystkiego przyzwyczailiśmy, wiosna wydawać by się mogła zbawienna. Roślinność się budzi, słońce... a mi się kojarzy chaos. Szkoda, że tylko tak mogę do Was mówić. W tym roku, być może się mylę, w tym roku inaczej przywitamy wiosnę. A dokładniej ta sytuacja przywita nas jeszcze przed wiosną. (...) Wszyscy zauważamy, że jest coś nie tak. Europa i Polska na coś czekają. Aż mi się wciska taka myśl, że politycy europejscy już są zaniepokojeni, że jeszcze nie zaczyna się coś, co ma się zacząć. Oni muszą swoją narrację prowadzić dalej, ale ludzie się buntują. Sytuacja ta długo trwać nie może.

Jasnowidz Jackowski o kryzysie

Temat pieniędzy i oszczędzania ich na ciężkie czasy wielokrotnie przewijał się w wizjach Krzysztofa Jackowskiego. Słynny wróżbita przewiduje, że sytuacja w Polsce będzie się wciąż pogarszać. Pogorszy się również sytuacja Unii Europejskiej.

Żyjemy w czasie, w którym doświadczymy poważnych spadków na giełdach z powodu wydarzeń. Dopiero doświadczymy chaosu gospodarczego, gdzie naprawdę zaczniemy się obawiać o proste, codzienne rzeczy. (...) Dochodzimy do sytuacji, kiedy mniej możemy patrzeć na rządzących, a bardziej na siebie. I to my, musimy teraz zadbać o to, co mamy. O rodziny, o bliskich, na tym trzeba się skupiać i pilnować naszych rzeczy i miejsc. To wydaje się jeszcze niezagrożone, ale ta sytuacja potęguje, idzie do przodu w różnych kwestiach. Pierwsze, to przegrzana sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tego nie wolno lekceważyć, choć jest fizycznie daleko. Tam się waży spokój świata w tej chwili. (...) Cały czas chodzi mi po głowie, że w Polsce nic szczególnego się nie wydarzy, ale obawiam się o Polski suwerenność. Powtarzam to dalej.

Wróżbita z Człuchowa jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje", udziela wywiadów do gazet i telewizji. Ludzie tłumnie przybywają pod dom jasnowidza, aby prosić go o pomoc w rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne.

