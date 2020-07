Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jaka będzie zima 2020. Przepowiednia zadziwia

Najbardziej znany jasnowidz w naszym kraju - Krzysztof Jackowski miał już wizję dotyczącą nadchodzącej zimy. Jaka będzie pogoda? Zobaczcie!

Jaka będzie zima 2019/20: Zaskakująca wizja Krzysztofa Jackowskiego

Niedawno wieszcz z Człuchowa ostrzegał przed czymś, co według niego już się zaczęło. Mówił również jednoznacznie, że COVID-19 nie jest najgorszym, co nas spotkało i wydarzy się coś, co przyćmi przerażający wirus. Mężczyzna przekazał również, że zapowiada III wojnę światową na koniec 2020 i podał, które województwa jego zdaniem będą bezpieczne.

Podczas audycji na żywo, z których słynie obecnie jasnowidz, widzowie mają możliwość zadawania pytań. Często są to kwestie dotyczące polityki, zdrowia, koronawirusa, osób zaginionych czy pogody. Podczas swojego ostatniego spotkania, Jackowski usłyszał pytanie dotyczące zimy 2020.

" Pani Ewa pyta, jaka będzie zima w tym roku. Jakie lato w tym roku, powiedziałem, że będzie kapryśne i brzydkie. Nawet gdyby teraz zaczęło mocniej świecić słońce, to i tak takie lato nam w głowie zostanie. Bo już połowa lata przeszła i było kapryśne i brzydkie. "

Jaka będzie zima 2020 w przepowiedni jasnowidza Jackowskiego?

Jak twierdzi najbardziej ceniony polski wróżbita:

" Zima? Będzie ponura i łagodna. Ponura i łagodna, czyli dżdżysta, mglista, ale łagodna. "

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w trakcie trwania audycji miał również bardzo niepokojącą wizję:

" Lipiec, sierpień. Wiecie, jakie miałem wrażenie? Że tego lata jeszcze może dojść do sytuacji, jeżeli chodzi o pogodę, gdzie, wyobraźcie sobie, przez kilka dni tak intensywnie będzie padać, że się zdarzy taka lokalna powódź duża. Przez kilkudniowe deszcze. Takie mam wrażenie. "

Przypomnijmy, że pogoda na wiosnę i lato 2019 pokryła się z przewidywaniami Krzysztofa Jackowskiego.

