Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jaki będzie sierpień 2021. Przepowiednia napawa optymizmem

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym zdziwieniem wysłuchało kolejnej prognozy pogody na nadchodzący miesiąc.

Profeta zdradził ostatnio w "Super Expressie", że pogoda w sierpniu 2021 będzie bardzo ładna i ciepła.

W moim poczuciu sierpień będzie takim uspokojeniem, mówię teraz o Polsce, uspokojeniem lata. Po tym, co się działo w czerwcu i lipcu, po tych gwałtownych zjawiskach, co jest rzeczą naturalną, nadejdzie czas zdecydowanie spokojniejszy. Przecież i w ubiegłym roku mieliśmy potężne burze na Pomorzu

- stwierdził jasnowidz.

Pan Krzysztof ma dla nas również drugą, bardzo miłą informację: letnia pogoda przedłuży się na wrzesień.

Uważam, że sierpień pod względem pogody będzie spokojny i bardzo ładny. Zaznaczam, że wyjątkiem mogą być dwa czy trzy dni. To rzecz normalna. W tym roku sierpień będzie trwał półtora miesiąca, oczywiście w cudzysłowie, bo to spokojne ciepło będzie z nami dłużej. Pogoda pozostanie stabilna do połowy września. Mam wrażenie, że wtedy drastycznie zmieni się aura. Ochłodzi się na krótko, ale niestety dość radykalnie, po czym ponownie przyjdzie ciepło.