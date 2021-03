Jasnowidz Jackowski przepowiedział, jakie będzie lato 2021. Przepowiednia nie napawa optymizmem

Najbardziej znany polski jasnowidz pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym przerażeniem wysłuchało kolejnej prognozy na nadchodzące miesiące.

Profeta zdradził ostatnio, że niebawem świat czeka ekonomiczny kryzys. Skomentował również opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

- powiedział Jackowski.

Jackowski przepowiada wprowadzenie nowego prawa w przemieszczaniu się po Europie. W jego rezultacie dojdzie do zatarcia się rozwiązań Strefy Schengen.

Będzie nowe prawo w kwestii przemieszczania się po Europie. To będzie jednolite prawo. To będzie zacieranie Strefy Schengen. To będzie trochę utrudniało nam swobodne poruszanie się. I to będzie początek tego, co będzie potem.