Jasnowidz Jackowski ukrywa swoją wizję. ​Uważa, że prawda jest zbyt straszna, by o niej mówić?

Podczas swojej ostatniej wizji na żywo transmitowanej za pośrednictwem portalu YouTube, jasnowidz z Człuchowa jak zwykle odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich daje do myślenia. Czy jasnowidz Jackowski coś przed nami ukrywa?

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Wróżbita z Człuchowa jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje" na którym również przekazuje swoje wizje dla Polski i dla świata.

W swojej ostatniej wizji Jackowski nie miał dla nas dobrych wieści. Jego zdaniem w najbliższych tygodniach pandemia koronawirusa będzie coraz silniejsza. Zdaniem słynnego jasnowidza pandemia COVID-19 będzie coraz bardziej przybierać na sile, aż w końcu rząd zdecyduje się wprowadzić surowe restrykcje, jakich jeszcze w Polsce nie było.

Podczas transmisji jeden z widzów zapytał Krzysztofa Jackowskiego: "Co pan przed nami ukrywa?".

Tak, coś ukrywam. Szanowni państwo, sami zauważacie, że ja taki dość krasomówczy facet, który od dłuższego czasu prowadzi tę audycję, zawsze mówiłem dużo i mówiłem tak, jak myślałem i myślę. Dzisiaj też tak mówię, jak myślę. Tylko dzisiaj bardzo cedzę słowa, ponieważ, zrozumcie mnie, jesteśmy w sytuacji, która już się dzieje i która jest rozwojowa. Każdy z nas zadaje pytanie: o co chodzi? Skoro zadaje takie pytanie, to znaczy, że się niepokoi, że jest kompletnie zdezorientowany. Ja po prostu szanuję siebie i was. Staram się w jakiś sposób to cedzić, ale nie wypieram się swoich słów. To będzie tylko do pewnego momentu. "