Jasnowidz Jackowski zapowiada III wojnę światową na koniec 2020. Jakie województwa będą jego zdaniem bezpieczne?

Spekulacje na temat ewentualnej III wojny światowej trwają od wielu lat. Jasnowidzowie i prorocy zapowiadają, że czekają nas katastrofy, afery, chaos, III wojna światowa, a nawet koniec świata. Również jasnowidz Jackowski zabrał ponownie glos w tej sprawie.

Krzysztof Jackowski o wojnie w 2020

W nadawanej na żywo, 7 lipca 2020 przepowiedni, Jackowski stwierdził, że nie ma wątpliwości, że w chwili obecnej trwają na świecie przygotowania do działań wojennych. Tytuł "2020 to początek, potrwa to do połowy 2024 roku" sugeruje ramy czasowe tragicznych wydarzeń.

" Nie ulega dla mnie wątpliwości, że obecna sytuacja to jest przygotowanie do działań wojennych. To ma się wydarzyć - mówiłem o tym już kilka lat wcześniej - w rejonie Bliskiego Wschodu. Uważam, że Iran jest poważnie zagrożony i uważam, że Iran już teraz jest w jakiś sposób atakowany. Obawiam się także, że nasz kraj może być punktem pewnego desantu, który będzie służył obcej armii do pewnych działań na odległość. "

- przewiduje słynny jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski niejednokrotnie mówił o swoich przecięciach w tej kwestii i jak sam twierdzi, Bliski Wschód jest w wielkim zagrożeniu.

" Ja to mówiłem już od kilku lat. Ma się to wydarzyć w rejonie bliskiego wschodu. Uważam, że Iran jest bardzo poważnie zagrożony. Już w obecnej chwili (tylko mass media to przemilczają) Iran jest w jakiś sposób atakowany. Nie tylko Iran, ale także cała sytuacja na Bliskim Wschodzie jest w tej chwili w wielkim zagrożeniu. "

Jakie województwa zdaniem Jackowskiego będą bezpieczne w czasie wojny?

Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej transmisji na żywo, zapowiedział, że nadchodzi konflikt zbrojny. Które rejony będą zagrożone zdaniem jasnowidza?

" Ja powiem Państwu tak: mówiąc o słowie desant, kojarzy mi się wchód Polski, ale nie oznacza to, że będzie dotyczyło to Rosji. Ale wschód Polski! "

Krzysztof Jackowski powiedział również, że jego zdaniem nie Europa będzie bezpieczna. W jego odczuciu we Francji, części Niemiec i Włoszech może być różnie.

Zobacz również: Przerażająca przepowiednia Paracelsusa sprzed 500 lat spełni się lada dzień?