Jasnowidz Jackowski zapowiada, co wydarzy się jesienią 2020. Fatalne informacje dla uczniów

Krzysztof Jackowski po raz kolejny zabiera głos w sprawie tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zdaniem wróżbity kryzys gospodarczy, wywołany pandemią koronawirusa, może zaostrzyć konflikt między niektórymi krajami. Niestety sytuacja może spowodować wybuch III wojny światowej i poważne zmiany na świecie.

Jasnowidz Jackowski na przepowiednie dla uczniów. Czy wrócą jesienią do szkół?

Jasnowidz zapowiada także że końcówka lata 2020 roku sprowadzi na nas powodzie a zima 2020/21 będzie deszczowa i nieprzyjemna. Martwić powinni się także uczniowie, którzy od września wracają do szkół.

Wieszcz z Człuchowa odniósł się do sytuacji, która będzie miała miejsce w szkołach jesienią 2020. Niestety nie są to dobre wieści. Mimo że krzywa zachorowań na COVID-19 w naszym kraju się wypłaszacza, a Premier Morawiecki zapowiedział powrót uczniów do szkół, Jackowski twierdzą, że to nie koniec problemów. Kolejny rok szkolny, zdaniem jasnowidza, mimo że zacznie się w normalnym trybie, pełen będzie zawirowań i zmian.

" Szkoły. Dziwnie. Bardzo poszarpanie mi się to kojarzy (...) Mam wrażenie, że szkoły zaczną funkcjonować od września. Albo to będzie przerywane w różnych miejscach, albo w trakcie edukacji zostanie to przerwane. Ale szkoła zacznie się normalnie "

- powiedział Jackowski.

Krzysztof Jackowski nie podał żadnych szczegółów, jednak z jego wizji wynika, że rok szkolny może zostać przerwany przez czynniki wyższe. Nie wiemy jednak, czy ma na myśli koronawirusa, czy inne zagrożenia.

Zobacz również: Przepowiednia Piusa X: Czy Franciszek będzie ostatnim papieżem?