Jasnowidz Jackowski zapowiada pogodę na resztę lata 2020. Będzie duża powódź

Wieszcz z Człuchowa przepowiada na koniec lipca i sierpień gwałtowne załamanie pogody i ulewne deszcze, które wywołają lokalne powodzie i podtopienia.

Jasnowidz Jackowski zapowiada pogodę na resztę lata 2020

Niedawno wieszcz z Człuchowa ostrzegał przed czymś, co według niego już się zaczęło. Mówił również jednoznacznie, że COVID-19 nie jest najgorszym, co nas spotkało i wydarzy się coś, co przyćmi przerażający wirus. Mężczyzna przekazał również, że zapowiada III wojnę światową na koniec 2020 i podał, które województwa jego zdaniem będą bezpieczne. Jasnowidz Jackowski zapowiedział także pogodę na nadchodzącą zimę 2020.

Przepowiednia Jackowskiego to dla urlopowiczów prawdziwa katastrofa. Zdaniem Jasnowidza koniec lipca i przez cały sierpień będą padać ulewne deszcze, które spowodują lokalne powodzie, podtopienia i dotkliwe straty.

" Lipiec, sierpień... Wiecie, jakie miałem wrażenie? Że tego lata jeszcze może dojść do sytuacji, jeżeli chodzi o pogodę, gdzie, wyobraźcie sobie, przez kilka dni tak intensywnie będzie padać, że się zdarzy taka lokalna powódź duża. Przez kilkudniowe deszcze. Takie mam wrażenie. "

- twierdzi najsłynniejszy polski jasnowidz.

