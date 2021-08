Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "Coś się przedostanie do powietrza!"

Jasnowidz Jackowski znowu bardzo zaniepokoił swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo słynny profeta podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą najbliższych tygodni.

Zdaniem Pana Krzysztofa dojdzie do czegoś tak strasznego, że decyzję o ujawnieniu wizji musiał skonsultować z Robertem Bernatowiczem, badaczem zjawisk paranormalnych. Krzysztof Jackowski odniósł się do kwestii Afganistanu. W swojej transmisji, którą oglądało ponad 130 tysięcy widzów, powiedział:

Mam bardzo niepokojące przeczucia, które mnie nachodzą od kilku dni. Powiem to w sposób dosadny (…). Odnoszę wrażenie, że bardzo wiele rzeczy, które dzieją się na świecie, to jest fikcja. Nie to, że to się nie dzieje, tylko nam jest podawany inny przebieg zdarzeń. Mówię o Afganistanie. Bardzo szybka decyzja, by kraje, które pilnowały tam porządku, się wycofały, co nastąpiło wręcz bez przygotowania, bardzo szybkie przejęcie władzy, wręcz oddanie państwa Talibom – szybciej chyba by się nie dało przejąć Afganistanu. Wygląda to dziwnie. Dziwnie też wygląda to, że raptem są prowokacje na granicy polskiej, litewskiej, niby z Białorusi uchodźcy (…), jest uszczelnienie granicy, obstawienie wojskiem. Nie tak dawno mówiłem Wam, że widzę wojska przy granicy. One tam już stoją. To bardzo niepokojące samoistne poczucia, które są czymś bardzo ważnym. Jeżeli się człowiek skupia, to może tu mieć jakieś sugestie. A jeśli coś przychodzi samo, samo mnie zaskakuje, kiedy myślę o swoich przyziemnych sprawach i mam nagle bardzo mocne, uderzające poczucie czegoś niedobrego…

Ale o wiele bardziej przerażające słowa padły chwilę później. Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą zatrucia naszej atmosfery.

Coś się przedostanie do powietrza, do atmosfery. Nie wiem, czy to jest globalne, czy lokalne, ale na tyle będzie to istotne i groźne, że wszędzie ludzie będą o tym mówili i będą się tego bali. Skojarzyło mi się, że jakaś bardzo niebezpieczna substancja dostanie się do atmosfery, które będzie mogła zagrażać ludziom w sposób bardzo dotkliwy. [...] Po jakimś czasie dotarło do mnie, że to tak, jakby ktoś celowo otworzył jakieś zbiorniki, coś, co jest w ziemi. To będzie wyglądało jak sabotaż, jak celowe działania. To będzie bardzo groźne. Muszę powiedzieć, że w mojej ocenie, w moim poczuciu, świat coraz bardziej pogrąża się w konflikcie. On nie wisi w powietrzu. On się dzieje. Dlaczego tego nie widzimy? Bo wiele rzeczy widzimy przez mass media, które tłumaczą nam, co się dzieje, jaka jest rzeczywistość. To mass media tłumaczą, kto jest dobry, kto jest zły w sytuacji globalnej. To mass media w pewnym sensie kreują nasz światopogląd. To mass media potrafią jakąś rzecz wyolbrzymić, a inne problemy mogą zniknąć, bo media przestają o nich mówić. Dzieje się to na wielu płaszczyznach naszej rzeczywistości i nie zdajemy sobie z tego sprawy.