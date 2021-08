Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "Najbliższe dni to będzie jatka"

Jasnowidz Jackowski znowu przeraził swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą sytuacji w Afganistanie i jej wpływem na Polskę. Zdaniem profety wybuch wielkiego konfliktu jest nieunikniony.

Jackowski od dłuższego czasu wielokrotnie odnosił się do sytuacji politycznej w różnych częściach świata. W serii vlogów "Wideoprezentacje", w których cyklicznie gości u Krzysztofa "Atora" Woźniaka zawsze analizuje obecną i przyszłą sytuację oraz komentuje z prowadzącym naszą codzienność. Tym razem słynny wróżbita na swoim kanale opowiedział o swoich przeczuciach dotyczących Afganistanu.

- powiedział pan Krzysztof.

Jasnowidz Jackowski twierdzi, że wielki konflikt jest już bardzo blisko i nic go nie zatrzyma.

Duży konflikt na świecie się kroi. Jest to pierwsza próba wywołania go. Siły międzynarodowe nie wszystkie są spójne, mają jedno zdanie. Na wiele rzeczy nie było zgody innych państw. To, co się robi w Afganistanie, to jest odłączenie w pewnym sensie krajów NATO-wskich od tego, co się dzieje w Afganistanie. Jest to bardzo szybko i niezręcznie zrobione, bo i czas nagli tych, którzy mają te plany. W moim poczuciu sytuacja jest taka, że działania, które będą w stosunku do Afganistanu niebawem podejmowane, będą podejmowane przez dwa-trzy państwa, które nie będą reprezentowały Sojuszu, tylko to będzie ich „prywatne” działanie, ich sprawa – tak będzie to załatwione. To, co się działo i będzie się działo w Afganistanie jest bardzo poważną sytuacją na świecie. Niepokoi mnie szybkość tego, co się tam dzieje. Talibowie zostaną wykorzystani. Nie bez kozery zostało tam mnóstwo sprzętu militarnego. Talibowie są na tronie. Niewykluczone, że będzie próba bardzo poważnej prowokacji, takiej bez sensu, w kierunku – prawdopodobnie – obcego państwa. Zostanie to zrzucone na Talibów, dlatego zostaną zmieceni ze swojego tronu. Ale to może być początkiem moich słów: „Krótko przed wielkim konfliktem, ludzie będą bali się oddychać”. Wszystko jak na dłoni.