Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "To skażenie przejdzie z pogodą". Czy Polacy są w niebezpieczeństwie?

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Jego zdaniem rok 2022 przyniesie nam coś strasznego! Co się wydarzy jego zdaniem?

Najbardziej znany polski jasnowidz pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Pan Krzysztof często udziela także wywiadów. Oto co powiedział dla serwisu se.pl:

Zawsze sobie przypominam, jak to w 2019 roku powiedziałem, że to jest ostatni w miarę normalny rok na świecie. Też to było nielogiczne. Dlaczego nasz kraj mi się kojarzy częściowo opustoszały z jakichś względów? Przecież to by musiało się coś niezwykłego wydarzyć. [...] Mi się kojarzy, że przyjdzie czas, przyjdzie moment, okres, w którym część Polski będzie poligonem. I nic się tu specjalnie nie będzie działo, ale będzie tu, jak na poligonie. To chyba najbardziej bliskie zrozumienie poczucia, które mam. Czyli będzie to oznaczało to, że może się coś dziać niedaleko naszego kraju. A może to być z całkiem innego powodu. Gy to się stanie, taką scenę widzę, niektórzy ludzie sami będą przynosić w jakieś miejsca, jakieś swoje kosztowności i będą to oddawać z dobrego serca. Patriotycznie. [...] Niektórym ludziom będzie to wręcz odbierane, albo wręcz z urzędu odbierane. Może to oznaczać, że nasz kraj będzie i takiej pomocy potrzebować. Daniny od własnych obywateli. Czyli co się musi takiego wydarzyć, żeby taka sytuacja zaistniała? To tak wygląda, jakbym ja widział te sceny po jakimś zdarzeniu, ale nie dostrzegam tego darzenia. [...] No bo musi się coś przed tym wydarzyć, żeby do tego doszło. Powiem państwu tak: albo nas czeka, w przyszłości, jakaś następna zaraza, która nie daj Bóg, przetrzebiłaby naród, doprowadziłaby nie tylko nasz kraj do destabilizacji krajów, albo nastąpi destabilizacja w sposób militarny, albo innego żywiołu.