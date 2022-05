Jasnowidz Krzysztof Jackowski już wie, kto wygra Eurowizję 2022. Czy będzie to Krystian Ochman?

Ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, w swojej ostatniej wizji odniósł się do losów tegorocznej Eurowizji. Co słynny profeta ma do powiedzenia w tym temacie?

Krzysztof Jackowski wypowiedział się na temat Eurowizji

Tegorocznym reprezentantem Polski w konkursie Eurowizji jest 22-letni Krystian Ochman. Muzyk jest zwycięzcą 11. edycji The Voice of Poland oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Z utworem "Prometeusz" wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w koncercie "Premier" oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja". Ochman na swoim koncie ma złotą płytę za singiel "Światłocienie", jego debiutancki album trafił na szczyt listy przedsprzedaży oraz zadebiutował na 6. miejscu OLiS.

Życzę panu Ochmanowi, żeby odniósł sukces, ale jestem co do tego sukcesu pesymistą. On startuje w kiepskiej sytuacji, bo Polska ma kiepskie stosunki z Unią. Niestety, mam takie przeczucie. Choć on ma świetny głos i jest sympatyczny, jego talent nie zda się na wiele

- zdradził w rozmowie z Faktem Krzysztof Jackowski.

To też nie jest pewne, bo niedługo jest jesień, wszyscy będą potrzebowali gazu, a Europa przez ten gaz nie jest jednomyślna. Niestety na tym festiwalu kwestia talentu bywa drugorzędna, częściej liczą się uwarunkowania geopolityczne czy trendy

- wieszczy pan Krzysztof.

Co ciekawe bukmacherzy nie mają wątpliwości, że pierwsze miejsce na Eurowizji 2022 zajmą reprezentanci Ukrainy.

