Jasnowidz Krzysztof Jackowski o III wojnie światowej. "Cała Europa stoi w okowach przyszłej wojny"

Jasnowidz Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Tym razem słynny jasnowidz po raz kolejny wraca do tematu III wojny światowej w Europie. Czy czeka nas totalna zagłada?

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube, występuje gościnnie w audycjach i regularnie udziela wywiadów. Fani jasnowidza zadają mu na żywo pytania, na które profeta odpowiada w czasie rzeczywistym. O co pytają Polacy? W zasadzie o wszystko: od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, przyszłości konfliktu w Ukrainie po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Przepowiednia dotycząca nadchodzącej wojny nie napawa optymizmem. Słynny profeta nie ma niestety dobrych wieści!

- powiedział na swoim kanale na YouTube.

Co z Polską? Jasnowidz Jackowski twierdzi, ze Polska jest w bardzo trudnym położeniu. Nie wróży to dobrze na przyszłość.

Polska jest w bardzo trudnym położeniu i tu nie chodzi o to, że Rosja chciałaby walczyć z Polską, tu chodzi o to że Rosja chce odgrodzić Europę od siebie jeżeli dojdzie do rzeczy militarnych, jeżeli dojdzie do światowego konfliktu - który w moim odczuciu jest bardzo blisko - to jest ten czas