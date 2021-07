Jasnowidz Krzysztof Jackowski o duchach. "Istota ludzka po śmierci istnieje jako byt"

Najbardziej znany polski jasnowidz pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

Krzysztof Jackowski jest zdania, że dusze zmarłych mają wpływ na to, co nas spotyka. Jasnowidz mówi wprost, że istnieje życie po śmierci, a żywi powinni prosić zmarłych o opiekę i łaski.

Nie macie pojęcia, że warto naszych bliskich, którzy odeszli o coś prosić (…). Bardzo często odwołujemy się do świętych, warto odwoływać się do naszych bliskich, ponieważ oni są energią, oni są duszą, mogą na nas wpływać (…). To na pewno jest dowód na to, że istota ludzka po śmierci istnieje jako byt, jako świadomość (…). Dusza nie może ulecieć w przestrzeń i być wolna.