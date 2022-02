Jasnowidz Krzysztof Jackowski o lecie 2022. "Nic nie będzie działo"

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat.

Wróżbita z Człuchowa pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem w wielu mediach.

Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym przerażeniem wysłuchało kolejnej prognozy na nadchodzące miesiące. Pan Krzysztof ujawnił, jakie będzie lato 2022.

Jeszcze w tym roku czekają nas bardzo głębokie kryzysy. Będą braki w wielu rzeczach, ja to mówiłem państwu, ja to czuję, to będzie ewidentny niedobór wielu rzeczy. To się może zacząć latem. Będą rozdawane jakieś rzeczy ludziom, będą jakieś samochody przyjeżdżać, to będzie akcja rządu. [...] To bardzo dziwne. Wtedy, jak będzie to rozdawanie czegoś na ulicach, białe coś w ręku, w tej wizji kojarzy mi się Morawiecki. On stoi gdzieś, jest lato, on stoi gdzieś na ulicy jakiejś i mówi o jakimś rozdawaniu. Będzie straszne napięcie, ale się nic nie będzie działo. A napięcie będzie takie, jakby się coś niesamowitego działo. On coś białego trzyma w ręku, mówi o czymś białym, jakby płócienne coś? Ja nie rozumiem, co to jest, ale mówię wam, co przychodzi do mnie.