Jasnowidz Krzysztof Jackowski o maturach 2022 i wojnie w Ukrainie. "Coś skrajnego, coś nagłego"

Na początku swojej transmisji pan Krzysztof ostrzegł wszystkich przed włamaniami, kradzieżami i złodziejami i poprosił, by nie trzymać w domu rzeczy o dużej wartości ani sporej ilości gotówki.

Potem przeszedł do wizji, w której niemal od razu zobaczył upadek albo odparcie Donbasu. Następnie skojarzyły mu się stalowe samoloty, które precyzyjnie latały "z boku Ukrainy". Zdaniem profety maj może stać się przełomowy dla losów wojny.

Wyraźnie to się skomplikuje w maju. Mam wrażenie - kto wie, czy też niepolski rząd, albo tylko polski rząd - ale będzie mowa o takiej alternatywnej grupie wojska. Na wszelki wypadek gdyby była taka konieczność, jakby ochotnicy, którzy mogliby brać udział w konflikcie. Będzie przynajmniej o tym mowa oficjalna. Może dojść do tego, że trzy lub cztery państwa, kto wie, czy nie będzie w tym Polski właśnie, przynajmniej zaczną mówić oficjalnie o gotowości przystąpienia do konfliktu

– mówił jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz jakiś czas temu twierdził, że powstaną dwa konflikty zbrojne i prawdziwa wojna zacznie się od tego drugiego.

- dywagował Jackowski.

Mam wrażenie, że będzie ogłoszony jakiś stan. Kojarzy mi się nasz pan premier i będzie ogłoszony stan, nie wiem czego – gotowości? W trakcie tego stanu będą mogły stosowane być obowiązki, czyli obywatele będą mieli większe obowiązki, będą musieli wykonywać coś, co będzie brzmiało jak rozkaz, choć to nie będzie typowym rozkazem. [...] W bardzo napięty sposób mi się to kojarzy, nie czułem takiego napięcia miesiąc temu

- kontynuował swoją retorykę.

Południowo wschodnia część Polski. Zastanawiam się, co tam się może wydarzyć. Rok temu mi się kojarzyło, że widzę ludzi opuszczających to miejsce. Może to być powodem czegoś skrajnego, czegoś nagłego, ale może też być powodem tego, że to jest granica z Ukrainą. Jeśli przyszłoby zagrożenie i Polska bardziej zdecydowanie zaangażuje się i przynajmniej będą jakieś ruchy w tym kierunku, to obawiam się, że duża ilość ludzi opuściłaby te tereny, by nie znaleźć się w jakimś bałaganie. Cały czas odczucie, że w tej fazie tego wszystkiego, co się dzieje, Polska jest mimo wszystko bezpieczna. O wiele bardziej niebezpieczeństwo grozi Polsce w sposób gospodarczy. Będziemy to odczuwać coraz bardziej