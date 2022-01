Jasnowidz Krzysztof Jackowski o nadchodzących wyborach prezydenckich. "Będą inne niż zawsze"

W swoich wizjach ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, często mówi o tym, co stanie się w partii PiS. Ostatnio wypowiedział się w kwestii nadchodzących wyborów prezydenckich.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się nową wizją. Tym razem dla kanału w "Super Expressie" opowiedział o nadchodzących wyborach prezydenckich.

Dziennikarze zapytali jasnowidza o to, kto zostanie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich: Beata Szydło czy Elżbieta Witek?

Jak się okazuje profeta nie wróży żadnej z Pań kariery świetlanej kariery politycznej. Jednak jak twierdz Jackowski nadchodzące wybory nie będą takie jak zawsze.

Żadna nie będzie kandydatką na funkcję prezydenta. Przygotowania do wyborów prezydenckich na pewno będą inne niż zawsze. Ze względu na sytuację, w której Polska się znajdzie. Zmienią się priorytety, zmienią się nasze oczekiwania i mogą odegrać rolę kompletnie inne osoby. Nie osoby, które teraz uważamy za jakieś autorytety, tylko mogą się nagle pojawić kompletnie inne autorytety. Niekoniecznie związane z polityką obecną. To znaczy, że sytuacja naszego kraju w 2022 roku może się diametralnie się zmienić. To, co dzisiaj uważamy za pewien porządek i logiczne obstawienie pewnych ról na przykład w przyszłych wyborach prezydenckich może całkowicie się zmienić przez zmieniającą się radykalnie sytuację naszego kraju.