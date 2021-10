Jasnowidz Krzysztof Jackowski o nadchodzącym konflikcie zbrojnym. "Nalot nastąpi nad ranem"

Krzysztof Jackowski doznał niedawno kolejnej przerażającej wizji. Jasnowidz zapowiada światowy konflikt, którego skutki będą przerażające!

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne. Kolejna wizja słynnego profety brzmi przerażająco.

To się stanie poza Europą. Ten nalot nastąpi nad ranem, ale to będzie jeszcze noc. I potem będzie trochę godzin odwetu. Cisza. I po tych kilku, kilkunastu godzinach ciszy nastąpi odwet. Będzie on nieadekwatnie duży do tego, co się wydarzy nad ranem. I to się wydarzy między dwoma państwami. To nie będzie coś, co raptem jakaś część świata, czy jakaś grupa państw zacznie robić. To będzie na początku między dwoma państwami. Powiem więcej: to będzie trzecia i ostatnia prowokacja, którą zapowiadałem [...] Dwie były. Stoimy przed trzecią. Ci, co otrzymają z powrotem odwet, nie będą mieli nic wspólnego z tym budynkiem administracji. Dziwna jeszcze jedna rzecz. Bo będzie się tam w pewnym miejscu mówiło o skażeniu środowiska, którego tak naprawdę nie będzie. Że w jakimś miejscu zostanie coś skażone, a to nie będzie prawdą.