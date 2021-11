Jasnowidz Krzysztof Jackowski o nowej, strasznej chorobie. "Dotkliwie będzie dotykać młodych ludzi"

Ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski właśnie przepowiedział, co się wydarzy w następnych miesiącach. Niestety przepowiednia nie do końca jest optymistyczna.

Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski prowadzi własny kanał i odpowiada na pytania internautów w czasie rzeczywistym. Ostania przepowiednia zatrwożyła jednak Polaków

-mówił ponuro Pan Krzysztof.

Jednak chwilę później padały słowa, które jeżą włosy na głowie. Szykujemy się na nową, straszną zarazę, która będzie zabijać równolegle z koronawirusem.

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że w najbliższym czasie czeka na ogromny i głęboki kryzys.

Musimy przyzwyczaić się do pierwszych reglamentacji. Na pewno nastąpią przydziały niektórych rzeczy (…). Tu nie chodzi o kryzys finansowy i nie możemy tego porównywać z 2008 rokiem. Będzie kryzys surowcowy. Ekonomia zostanie zbesztana, ale przez to, że surowce będą miały swoją wartość, do której ekonomia będzie się musiała przygotować. Szybko stopnieją nasze oszczędności, jeśli nic z nimi nie zrobimy. To nie będzie typowy krach giełdowy. To będzie zamrożenie czegoś. To będzie kryzys surowcowy i to głęboki. Wszystko w celu ratowania surowców, w kierunku oszczędzania surowców – wszystko będzie szło w tym kierunku. Zaczną się problemy z prądem – nie to, że drogo (...). A teraz mówimy o inflacji, o podwyżkach, ale dotąd nie ogłoszono kryzysu surowcowego. On zostanie niebawem ogłoszony.