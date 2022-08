Jasnowidz Krzysztof Jackowski o nowym zagrożeniu. "Konflikt światowy wisi na włosku"

W nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego wierzy wielu Polaków. Wieszcz prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał na YouTube, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Tym razem najsłynniejszy polski jasnowidz odniósł się międzynarodowego konfliktu zbrojnego.

Konflikt światowy wisi na włosku. Nie będzie to jednoznaczne, że ten konflikt natychmiast wybuchnie - będzie to tak groźna sytuacja, że w obawie przed tym konfliktem niektóre państwa zaczną się odpowiednio w stosunku do tego konfliktu przygotowywać, nazywając go już po imieniu. W niektórych państwach niektóre media czy politycy zaczną mówić o prawdziwej sytuacji na świecie i o tym, że w każdej chwili może nastąpić zagrożenie rzeczywistym konfliktem na świecie

- powiedział profeta

Jackowski wspomniał także o zbliżającym się stanie nadzwyczajnym w Polsce. To będą dla nas trudne czasy. Zdaniem Pana Krzysztofa Polacy będą powoływani do wojska. Zdaniem jasnowidz grozi nam wojna albo stan nadzwyczajny.

To wygląda w taki sposób, jakby oni się skupiali nad czymś, o czym mniej więcej wiedzą lub dokładnie wiedzą. Oni wiedzą, że może stać się taki chaos, że będzie trzeba ludzi krótko trzymać, aby nie powstał potężny bałagan. I ludzie będą się musieli dostosowywać do pewnych konkretnych nakazów i zarządzeń, a te problemy, które teraz mamy, to będą żadne problemy. (...) Ten stan będzie zrobiony po to, żeby ludzie od razu musieli się pod to stosować, żeby nie powstała żadna anarchia, żeby nie powstały żadne problemy z postawą ludzi w stosunku do tego, co będzie się kazać.