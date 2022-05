Jasnowidz Krzysztof Jackowski o poważnej aferze w rządzie. "Będziemy wzywani do anarchii"

Przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego na rok 2022 dotyczą wielu aspektów życia. Sprawdźcie, co słynny wróżbita ma do powiedzenia w kwestii polityki i ekonomi w najbliższych miesiącach.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o kryzysie i rozpadzie rządu

To nie pierwszy raz, gdy wieszcz informuje swoich fanów o przewidywanym przez niego kryzysie w 2022 roku. Wcześniej również namawiał do odpowiedzialnego przygotowania się na trudne czasy. Wróżbita w czarnych barwach widzi również dalsze losy naszego rządu.

Nastąpi rozluźnienie. Ale to rozluźnienie może u nas w kraju wpędzić nas w pewien kłopot, ponieważ obawiam się, mam takie poczucie, że w tym okresie będzie się coś złego działo z rządem… Okres od teraz do końca lata - być może jesieni, końca jesieni to będzie czas, kiedy to, co zapowiadałem wcześniej: rok temu, dwa lata temu, że może dojść do tego, że rząd zrzuci z siebie władzę, to może dobijamy do tego okresu. Zwróćmy uwagę, jaki bałagan byłby, gdyby teraz raptem rząd zrzucił z siebie władzę

– mówi jasnowidz.

Dalsza przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego mówi o skandalu, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Zdaniem Jackowskiego wkrótce czekają nas kolejne surowe restrykcje, jakich jeszcze w Polsce nie było.

Rząd zacznie być za coś oskarżany, albo osoby przy rządzie. Widzę dwóch polityków, bardziej opozycyjnych, którzy będą bardzo poważnie próbowali o coś oskarżyć albo jakąś osobę z rządu ważną, albo osoby z rządu. Będą to oskarżenia dość poważne, być może czymś poparte. Wyjdzie bardzo wielka afera, w której będzie do czynienia z Polską, z rządem lub z osobami, osobą z rządu

- mówi pan Krzysztof.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o wizji, której nie rozumie

Słynny profeta podczas swoich audycji na żywo chętnie odpowiada na pytania swoich widzów. Podczas ostatniej transmisji na YouTube zobaczył jednak coś, co nie do końca potrafił zrozumieć. Słuchacze profety wysłuchali takiej oto przepowiedni:

To jest właśnie coś, czego nie rozumiem. Zamykane, nie wiem co to. Urzędy? Sądy? Czy to będzie strajk, czy to będzie. To nie strajk. Czy to będą zamykane instytucje? Przestaną być czynne jakieś instytucje, być może związane z finansami, być może jakaś sieć instytucji. To może mieć związek z tą aferą - to może być znacznie większa afera niż jakiekolwiek afery, jakie były w Polsce. [...] Będziemy wzywani wręcz do anarchii. Dwóch polityków kojarzy mi się, którzy zaczną coś mówić, ujawniać i to będzie aż jak trzęsienie ziemi w rządzie

- powiedział profeta.

Rząd PiSu stoi przed nie lada kłopotami. To się stanie przez dwóch polityków, którzy będą mieli na to argumenty. To nie będzie coś takiego, że to będzie można wyśmiać, zlekceważyć. To będzie miało związek z finansami, jakieś ajencje i finanse, te ajencje będą od razu zamykane albo same się będą zamykać. Tak by to wyglądało jakby... będzie wręcz żądanie, aby Unia Europejska toczyła w tym kierunku śledztwo. Nie wiem, czy tak się stanie, ale to będzie takiego kalibru afera

– zakończył Krzysztof Jackowski.

Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Podczas transmisji na żywo przekazuje również swoje nowe przepowiednie.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official