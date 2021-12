Jasnowidz Krzysztof Jackowski o roku 2022. "Jesteśmy prawdopodobnie świadkami ostatniego okresu dobrobytu"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski od dawna wieszczy, że w najbliższym czasie czeka na ogromny i głęboki kryzys. Najsłynniejszy polski profeta prowadzi własny kanał i odpowiada na pytania internautów w czasie rzeczywistym. Ostania przepowiednia zatrwożyła wielu Polaków.

Pan Krzysztof zapowiada, że nadchodzący rok ma rozpocząć się wielkim kryzysem energetycznym. 2022 rok być także rokiem horrendalnych podwyżek.

Jesteśmy prawdopodobnie świadkami ostatniego okresu dobrobytu, w jakim żyliśmy. Uwierzcie mi, że to, co było do końca 2020 roku, a nawet do połowy 2021 roku, to żyliśmy w super dobrobycie. Wielki kryzys ma stać się odczuwalny dopiero wtedy, kiedy nie będzie nas stać na wiele rzeczy. Kredyt będzie możliwy jedynie dla bogatych i średnio zamożnych osób. Będą one zwyczajnie zbyt drogie dla osób z minimalną pensją krajową, a praca w niektórych branżach ma być niepewna.