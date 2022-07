Jasnowidz Krzysztof Jackowski o rychłym upadku PiS. "Rząd będzie chciał się ewakuować"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przekazał swoim fanom najnowszą przepowiednię. Mówi w niej o upadku PiS, wielkim kryzysie i dalszych losach wojny.

Pan Krzysztof doznał wizji, która postanowił podzielić się natychmiast ze swoimi widzami. Jasnowidz twierdził, że Polska będzie świadkiem upadku PiS. Jackowski wielokrotnie odnosił się do obecnej sytuacji na świecie i jej wpływu na nasze życie. W serii vlogów "Wideoprezentacje", w których cyklicznie gości u Krzysztofa "Atora" Woźniaka często analizuje wraz z prowadzącym, co obecnie dzieje się wokół nas.

Wieszcz prowadzi również swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Tym razem najsłynniejszy polski jasnowidz sprecyzował swoje wizje dotyczące najbliższych wydarzeń. Jak twierdzi, już wkrótce możemy się spodziewać dwóch scenariuszy.

Kiedy się skupiałem, miałem dwa poczucia. Jedno poczucie bardzo istotne — mam wrażenie, że na świecie szykują się dwie możliwości, dwa scenariusze. [...] Pierwszy scenariusz dotyczy Polski. Mam wrażenie, że Polska jest międzynarodowym przyczółkiem dla NATO. [...] Jeżeli konflikt na Ukrainie miałby się spotęgować, to Polska jest przyczółkiem do ewentualnych działań w tym konflikcie. [...] Jako jasnowidz mam przeczucie, że dowiemy się o tym, że Polska się na coś zgodziła, ale dowiemy się o tym, dopiero gdy zacznie się coś dziać.

To nie pierwszy raz, gdy wieszcz informuje swoich zwolenników o przewidywanym przez niego kryzysie. Wcześniej również namawiał do odpowiedzialnego przygotowania się na trudne czasy.

Nie mówię, że teraz, ale za jakiś czas w rządzie obecnym narośnie konflikt o jakąś ustawę albo o poprawkę do ustawy. Jedna frakcja z tej koalicji rządzącej będzie stawiała warunki, wręcz weto do tej ustawy lub poprawki i to może być sygnałem pierwszym do tego, że ten rząd będzie chciał się ewakuować. A to już będzie oznaczało, że ten rząd zrobił wszystko, co miał zrobić i nie będzie chciał w tym dalej uczestniczyć