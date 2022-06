Jasnowidz Krzysztof Jackowski o sierpniu 2022. "Kojarzy mi się powstanie, płoną budynki"

Przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego na rok 2022 dotyczą wielu aspektów życia. Sprawdźcie, co słynny wróżbita ma do powiedzenia w kwestii polityki i ekonomi w najbliższych miesiącach.

To nie pierwszy raz, gdy wieszcz informuje swoich fanów o przewidywanym przez niego kryzysie w 2022 roku. Wcześniej również namawiał do odpowiedzialnego przygotowania się na trudne czasy. Wróżbita w czarnych barwach widzi dalsze losy naszego kraju.

Mamy do czynienia ze wdrożeniem całkiem innej zasobności, zubożenie nas. Będzie to szło szybko, konkretnie i cyklicznie, a my nie będziemy się z tego powodu buntować. Nie będzie tak, że ludzie będą przymierać głodem. Zubożenie jest wprowadzane w sposób logiczny i taktyczny. Po pierwsze to zubożenie będzie miało swoje wytłumaczenie w postaci dwuletniej zarazy, która była, a też konflikt w Ukrainie, który jest motorem kryzysu polskiego