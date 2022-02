Jasnowidz Krzysztof Jackowski o "trzeciej światowej". "Wypełnia się!"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski wielokrotnie twierdził, że Polacy będą musieli uciekać. Niejednokrotnie wspominał również, że jedyni słusznymi kierunkami będą Bułgaria i Rumunia.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski: "Wypełnia się!"

Niedawno media poinformowały o tym, iż Amerykanie rozważają ulokowanie swoich wojsk właśnie w tych krajach. Informację o planach USA przekazała między innymi telewizja CNN. Na wieść o tym widzowie Pana Krzysztofa zauważyli, że właśnie wypełniają się jego kolejne proroctwa.

Wypełnia się skomentował krótko Jackowski

Profeta znowu przeraził swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą obecnej sytuacji, jak również czegoś, co określi mianem "trzeciej światowej". Zdaniem wieszcza wybuch wielkiego konfliktu jest niestety nieunikniony.

Jest czas na to, by powiedzieć, że żyjemy w czasach, które są popier*olone, ale to byłoby za mało ważne stwierdzenie. Uważam, że żyjemy w czasach trwania trzeciej światowej. Mam taką świadomość od dawna, od blisko dwóch lat, ale uważałem i myślę, że słusznie, by tego tak nie nazywać, bo jeszcze rok temu mało kto by się chciał z tym zgodzić (…). W tej chwili konflikt jest na ustach wielu polityków (…). Nieważne, co mówią, ważne, że polska wschodnia granica jest zbrojona. Mamy do czynienia z ustawianiem wojsk przy ważnych punktach granicznych. Tak się niestety składa, że nasz kraj jest częścią granicy wschodniej. Zwróćmy uwagę, że coraz częściej docierają do nas informacje o różnych ćwiczeniach – a to NATO-wskich, a to rosyjskich… Są jakieś wybuchy. Wygląda to tak, jakby świat stał w wielkiej nerwówce. Mimo że na świecie mamy zarazę, to wokół nas robi się nerwowo także militarnie. To wygląda globalnie i jest bardzo niepokojące. Politycy światowi wiedzą, co się święci i są prawdopodobnie, tak jak my, zdezorientowani, ale wiedzą. Jeżeli cały świat – NATO, Rosja, Chiny, robią nerwowe ruchy, to znaczy, że ta część świata jest z jakiegoś względu nerwowa i już toczy ze sobą konflikt.

- mówi Jackowski.

Krótko przed wielkim konfliktem ludzie będą bali się oddychać – to zdanie upiorne jest coraz bardziej czytelne. Ta wizja się wypełnia. mówi Krzysztof Jackowski

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o "trzeciej światowej"

Jak podkreśla Pan Krzysztof, wielu jego widzów czuje zagrożenie i pyta, gdzie uciekać w razie potrzeby.

Dostaję dużo maili z pytaniem o to, gdzie wyjechać. Piszą nie tylko z Polski, a z wielu państw europejskich. Co do Wielkiej Brytanii mam poczucie względnego bezpieczeństwa. Co do Europy także czuję w miarę bezpieczeństwo, choć jeśli doszłoby do konfliktu, trudno powiedzieć, co byłoby bezpieczne. Jeśli doszłoby do skażeń radioaktywnych, co jest możliwe w tym momencie świata, to gdzie szukać bezpieczeństwa? To nie takie proste i każdy z nas to rozumie. Ktoś pyta: czy będzie w Polsce konflikt. Mnie się kojarzy nasz kraj opustoszały, jakby ludzie mieli się przenosić. Nie umiem tego nazwać typowym konfliktem. Ale słuchajcie, niezwykłe, lata temu mówiłem: "Monika, przyjdzie moment, że będziemy uciekać. Pamiętaj, wtedy kieruj się na Rumunię i Bułgarię". [...] Niezwykłe, że tyle lat temu, taka bez sensu brzmiąca wizja – dożyłem tego momentu. Aż sam jestem zdziwiony

– mówi Jackowski.

Wieszcz z Człuchowa opowiedział również o tym, co zrobi gdy nadejdzie jego zdaniem nieuniknione.

Jeżeli świat rozgorzeje, będzie mi wszystko jedno. Żadne cudo, ten świat. Jestem tym wszystkim zmęczony. Ja nie będę uciekał. Nie radzę wam robić tego, co ja. Nie będę się nigdzie chował, bo tak!

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Jego zdaniem rok 2022 będzie o wiele gorszy niż 2021! Co się wydarzy jego zdaniem?

Polska ma jeden fatalny problem – leży w fatalnym punkcie geograficznym i wszelkie zawieruchy w naszym regionie ocierają się o Polskę – tak było, jest i będzie. Czy możemy spać spokojnie? Nie możemy spać spokojnie. Wypełnia się jeden czas. Wypala się to, że „boimy się oddychać”. Teraz chodzi o zdanie, że „krótko przed wielkim konfliktem” – czyli nie możemy spać spokojnie. [...] To się będzie działo w dwóch fazach – nie tylko w Polsce. W dużej części Europy jest najwyższa gotowość militarna. Jest alertem najwyższej wagi. Mam odczucie, że to będą dwie fazy: obecna gotowość może trwać pewien czas – do marca powiedzmy, trochę zelżeli i z początkiem lata będzie druga, nagła gotowość. Nie oznacza to, że już teraz nie zaczniemy się dowiadywać w sposób poważny, że znajdziemy się w obliczu narastania konfliktu. Nie jest wykluczone, że to się przeciągnie bardziej w okolicach lata.

- przekonuje Jackowski.

Cały czas mam w głowie, że zaczną się dwa konflikty. Jeden rozgorzeje, drugi się uspokoi. Ten, który rozgorzeje, będzie przedsionkiem do poważnego konfliktu na świecie. Jeżeli konflikt rozgorzeje, to w Europie nagle będą duże restrykcje. Gdy to rozgorzeje, żywność będzie z przydziału. Jak się to zacznie, dziwne rzeczy będą działy się z naszym rządem – może się prewencyjnie gdzieś schowa. Kojarzy mi się Polska północna. Jakiś dziwny rząd obejmie władzę – urzędnicy, wojsko. Nie wiem. Żółty pył, o którym dawno mówiłem, być może to symbol jakiegoś wybuchu jądrowego. To nie jest wschodnia część świata, tam, gdzie Rosja. To południe od nas. Jeżeli by się ten konflikt zaczął, to ogromną rolę odegrają Chiny, nie w momencie zaczęcia konfliktu, tylko podczas jego trwania. Kojarzą mi się lecące słupy ognia. Włączenie się Chin będzie przerażające, jeżeli do tego dojdzie.

- dodaje jasnowidz.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne.

