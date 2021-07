Jasnowidz Krzysztof Jackowski o upadku PiS i czwartej fali koronawirusa. "Najbliższe miesiące będą bardzo ważne"

Pan Krzysztof, przebywając na wakacjach w Ustce, doznał wizji, która postanowił podzielić się natychmiast ze swoimi widzami. Jasnowidz twierdził, że Polska i świat będą świadkami kompromitacji "obecnego stanu rzeczy". Jak stwierdził, ma to być "początek powrotu normalności".

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o upadku PiS

Jackowski od samego początku nałożenia obostrzeń sanitarnych wielokrotnie odnosił się do ich wpływu na nasze życie. W serii vlogów "Wideoprezentacje", w których cyklicznie gości u Krzysztofa "Atora" Woźniaka zawsze analizuje obecną i przyszłą sytuację oraz komentuje z prowadzącym naszą codzienność.

Wieszcz prowadzi również swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Tym razem najsłynniejszy polski jasnowidz sprecyzował swoje wizje dotyczące pandemii w najbliższym czasie oraz tego co stanie się w polskim rządzie. Jak twierdzi, już wkrótce możemy się spodziewać czwartej fali, która rozpocznie się już za kilka tygodni.

Uważam, że najbliższe miesiące będą bardzo ważne. To, co od ponad półtora roku się dzieje, zostanie skompromitowane. Mam obawy o ten rząd. Jak Wam mówiłem, moim zdaniem PiS się rozpadnie, "zrzuci z siebie władzę". Wszystko na to może wskazywać: powrót Tuska, nagły, prawdopodobnie bez przygotowań jest konieczny, bo dzięki temu może istnieć możliwość przedwczesnych wyborów.

- powiedział na wstępie Pan Krzysztof.

Niewidzialne figury, figury zamożne i decyzyjne, które nie są politykami, mogą, jeśli to, co miało się stać, nie wypali, postawić polityków i massmedia w głupiej sytuacji. Słowo "kompromitacja" bardzo mocno mi się kojarzy i daje mi nadzieję, że coś się wyprostuje, że jakąś nadzieję normalności zaczniemy obierać. I to się może stać nagle. To jest moje pierwsze od półtora roku pozytywne poczucie na obecną sytuację. Mówiłem Wam o konflikcie i chcę powiedzieć, że to, co przeżywamy teraz, będziemy musieli w przyszłości nazwać. Teraz nie mamy nazwy, bo tkwimy w tym i ciężko rozpoznać, co jest normalne, a co nie. Tłumaczenie obecnego stanu rzeczy jest trudne, bo na wiele pytań nie mamy odpowiedzi, a każdy ma coraz więcej wątpliwości, co jest faktem. Tkwimy w okresie nienormalnym, który zapowiedziałem w 2019 roku.

- dodał profeta.

Kompromitacja da nam powrót do normalności Jasnowidz Krzysztof Jackowski

Kiedy nastąpi kompromitacja tego stanu rzeczy, wtedy nazwiemy to, co przeżyliśmy po imieniu. Będzie wtedy wiadomo, co to było" - stwierdził jasnowidz. "Słowo manipulacja to za mało. Tu się dzieje coś globalnego. W jakim celu? Tu był cel i jest znacznie wyższy. Zanim nastąpi ta kompromitacja, będzie jeszcze jedna próba, najbardziej radykalna, która wywoła niepokoje i protesty. Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważny moment jest teraz, bo jest nadzieja na to, że to poczucie kompromitacji da nam powrót do normalności. Jest ku temu szansa.

- zapowiada Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiedział rozwinięcie tego wątku w najbliższym vlogu, na którego zaprosił swoich widzów.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official