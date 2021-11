Jasnowidz Krzysztof Jackowski o upadku gospodarki. Zabraknie nawet leków

Jasnowidz Krzysztof Jackowski znowu bardzo zaniepokoił swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo słynny profeta podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą najbliższych tygodni.

Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym zdziwieniem wysłuchało kolejnej przepowiedni na nadchodzący miesiące.

Może za duże to słowo – „krach” – ale spore zjazdy i spadki, co jeszcze bardziej podkręci drożyznę i spowoduje, że zaczniemy to mocno odczuwać (…). Coraz bardziej będziemy zauważać braki różnych rzeczy (…). Mówiąc na przykładzie apteki: obecnie są wypełnione po brzegi. Wyobraźmy sobie, że z dnia na dzień leki, które gdzieś zawsze na magazynie były – nagle ich nie będzie. Z dnia na dzień wszystko się wydarzy. Braki zaczną być mocno zauważalne. (…) To, co teraz się dzieje, to jest jeszcze niewiele, ale to postępuje bardzo szybko.

- przekonuje pan Krzysztof.

Krzysztof Jackowski odniósł się również do obecnej i przyszłej sytuacji politycznej. Zdaniem wróżbity wydarzy się coś bardzo złego.

- mówi Jackowski.

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Jego zdaniem rok 2022 będzie o wiele gorszy niż 2021. Już wkrótce czekają nas kolejne surowe restrykcje gospodarcze, jakich jeszcze świat nie widział. Zdaniem profety krach jest nieunikniony. Wizja Krzysztofa Jackowskiego i w tym konkretnym przypadku nie nastraja optymistycznie.

Nastąpi nietypowy „krach”, nastąpi spadek wartości niektórych kapitałów – to zacznie lecieć na łeb, ale to nie będzie zachowanie typowego krachu, ale to będzie tak, jakby ktoś wyjął pieniądze i je zabezpieczył, bo wie, że coś będzie się działo. To powoduje rozregulowanie gospodarek słabych, ale i też silnych, głównie w Europie i USA. Jeżeli to się stanie, to będzie się działo, jakby było sztucznie wprowadzane. Powinniśmy być czujni, powinniśmy pilnować tego, co mamy, uważać, na swoje oszczędności. Mówią to, drżąc. Nie będę Wam mówił, co macie robić. Ale bądźcie czujni. Nikt Wam nie zabierze tych pieniędzy, ale nikt Wam nie obiecuje, że Wasze pieniądze nie stopnieją wartościowo. To jest ostatni moment, żeby o tym pomyśleć. Z czasem będzie kryzys bardzo szeroki i głęboki, doprowadzający społeczeństwa do bardzo wyraźnego zubożenia. Politycy, samorządowcy – przyjdzie taki moment, że nie będą mieć możliwości rekompensowania nam tego. To, że rząd mówi, że najbiedniejszym dołoży do cen prądu – to jest końcówka takich możliwości.